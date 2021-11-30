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QA

QA Automation Engineer в Департамент разработки биллинга и клиентских сервисов

Быть частью Департамента разработки биллинга и клиентских сервисов - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), сервисов учета средств и услуг всех продуктов компании

Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти, поэтому находимся в поиске опытного QA Automation Engineer, который усилит команду своей экспертизой

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Быть частью Департамента разработки биллинга и клиентских сервисов - это работать над вопросами авторизации и безопасности наших клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), сервисов учета средств и услуг всех продуктов компании

Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти, поэтому находимся в поиске опытного QA Automation Engineer, который усилит команду своей экспертизой

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Чем предстоит заниматься

  • Выстраивать процесс автотестирования в команде (стек: TypeScript, Mocha, Chai, Playwright)

  • Поддерживать и развивать тестовую документацию (Testrail)

  • Работать с системой баг-трекинга Jira

  • Менторить ручных тестировщиков

Что мы ожидаем

  • Опыт тестирования пользовательского интерфейса в продуктовой разработке не менее 3 лет

  • Опыт разработки автоматических тестов (Selenium/Playwright)

  • Опыт ведения тестовой документации (Testrail/TestOps/TestIT)

  • Знание JavaScript, TypeScript, CSS, HTML

  • Умение работать с API (Postman, cURL)

  • Умение работать со снифферами (Charles/Fiddler/Proxyman)

Будет плюсом

  • Опыт работы с инструментами CI (Jenkins/GitLab CI)

  • Знакомство с фреймворками AngularJS/Angular

  • Знание и опыт работы с Jest, Mocha, Chai, Sino

Про условия

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Можно работать как в офисе, так и удаленно

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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