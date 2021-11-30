Старший специалист по кадровому администрированию

Компания Selectel приглашает на работу старшего специалиста по кадровому администрированию с большим опытом, не менее большой любовью к кадровой работе и трудовому законодательству, желанием постоянно узнавать новое и каждый день совершенствовать работу отдела вместе с коллегами.
Selectel предоставляет широкую линейку инфраструктурных продуктов и услуг, как собственной разработки, так и в партнерстве с мировыми технологическими лидерами. Наша сеть насчитывает 6 современных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Задачи на данной позиции
- Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме (400 человек)
- Ведение табелей учета рабочего времени
- Суммированный учет, графики работы
- Ведение воинского и миграционного учета
- Разработка ЛНА и должностных инструкций
- Подготовка и сдача отчетности
- Взаимодействие с госструктурами
- Консультация сотрудников по вопросам кадрового делопроизводства
- Участие в HR проектах компании
Наши ожидания
- Высшее образование (желательно экономическое или юридическое)
- Отличное знание ТК РФ и прочих нормативных документов регулирующих трудовые отношения
- Опыт работы в кадровом делопроизводстве на всех участках от 5 лет в компаниях с численностью от 500 человек
- Успешный опыт взаимодействия с госструктурами (ПФР, Росстат, Военкомат, УМВД, служба занятости)
- Опыт разработки ЛНА
- Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3
- Хорошее знание английского языка
Будет преимуществом
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Положительный опыт прохождения и подготовки документов к проверкам контролирующих органов
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Практические кейсы оптимизации процессов в КДП
Про условия
- Официальное оформление, белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- 5-дневная рабочая неделя с 9-30 до 18-30 (8-часовой рабочий день + 1 час на обед)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса