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HR

Старший специалист по кадровому администрированию

Компания Selectel приглашает на работу старшего специалиста по кадровому администрированию с большим опытом, не менее большой любовью к кадровой работе и трудовому законодательству, желанием постоянно узнавать новое и каждый день совершенствовать работу отдела вместе с коллегами.

Selectel предоставляет широкую линейку инфраструктурных продуктов и услуг, как собственной разработки, так и в партнерстве с мировыми технологическими лидерами. Наша сеть насчитывает 6 современных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Компания Selectel приглашает на работу старшего специалиста по кадровому администрированию с большим опытом, не менее большой любовью к кадровой работе и трудовому законодательству, желанием постоянно узнавать новое и каждый день совершенствовать работу отдела вместе с коллегами.

Selectel предоставляет широкую линейку инфраструктурных продуктов и услуг, как собственной разработки, так и в партнерстве с мировыми технологическими лидерами. Наша сеть насчитывает 6 современных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Задачи на данной позиции

  • Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме (400 человек)
  • Ведение табелей учета рабочего времени
  • Суммированный учет, графики работы
  • Ведение воинского и миграционного учета
  • Разработка ЛНА и должностных инструкций
  • Подготовка и сдача отчетности
  • Взаимодействие с госструктурами
  • Консультация сотрудников по вопросам кадрового делопроизводства
  • Участие в HR проектах компании

Наши ожидания

  • Высшее образование (желательно экономическое или юридическое)
  • Отличное знание ТК РФ и прочих нормативных документов регулирующих трудовые отношения
  • Опыт работы в кадровом делопроизводстве на всех участках от 5 лет в компаниях с численностью от 500 человек
  • Успешный опыт взаимодействия с госструктурами (ПФР, Росстат, Военкомат, УМВД, служба занятости)
  • Опыт разработки ЛНА
  • Уверенный пользователь 1С ЗУП 8.3
  • Хорошее знание английского языка

Будет преимуществом

  • Положительный опыт прохождения и подготовки документов к проверкам контролирующих органов

  • Практические кейсы оптимизации процессов в КДП

Про условия

  • Официальное оформление, белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • 5-дневная рабочая неделя с 9-30 до 18-30 (8-часовой рабочий день + 1 час на обед)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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