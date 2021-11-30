Старший специалист по кадровому администрированию

Компания Selectel приглашает на работу старшего специалиста по кадровому администрированию с большим опытом, не менее большой любовью к кадровой работе и трудовому законодательству, желанием постоянно узнавать новое и каждый день совершенствовать работу отдела вместе с коллегами.

Selectel предоставляет широкую линейку инфраструктурных продуктов и услуг, как собственной разработки, так и в партнерстве с мировыми технологическими лидерами. Наша сеть насчитывает 6 современных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.