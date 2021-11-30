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Системный администратор в дежурную службу

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных и другими объектами.

Дежурная служба работает над надежностью работы ядра Облака, отслеживая сообщения мониторинга и реагируя на сбои. Обрабатывает широчайший набор задач администрирования инфраструктуры, решая инциденты и помогая со сложными запросами технической поддержке.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных и другими объектами.

Дежурная служба работает над надежностью работы ядра Облака, отслеживая сообщения мониторинга и реагируя на сбои. Обрабатывает широчайший набор задач администрирования инфраструктуры, решая инциденты и помогая со сложными запросами технической поддержке.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

На этой позиции вы будете

  • Отслеживать и работать с сообщениями мониторинга Облачной платформы, находить системные проблемы и формулировать их в задачи
  • Администрировать инфраструктуру платформы на базе Openstack
  • Работать с системами хранения данных на базе Ceph
  • Координировать и проводить плановые работы
  • Помогать в дебаге сложных задач от клиентов облака, содействуя коллегам и технической поддержке
  • Работать с документацией, автоматизировать внутренние рабочие процессы

Наши ожидания

  • Для вас важно “докопаться” до сути, разобраться в проблеме, устранив ее первопричину
  • Вы умеете администрировать ОС семейства Linux, для вас не должно быть проблемой: написать bash-скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim
  • Вы работали с серверным и сетевым оборудованием
  • Понимаете принципы работы стека протоколов TCP/IP
  • Использовали в работе реляционные СУБД: MySQL, Postgresql и пр.
  • Понимаете принципы работы с каким-то из инструментов CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI/Jenkins
  • Работали с системами мониторинга: Zabbix, Prometheus и пр.
  • Есть понимание и опыт работы с инструментами виртуализации: KVM/Libvirt/QEMU

Будет плюсом если вы

  • Владеете инструментами командной разработки: git, github/gitlab, review
  • Писали код на Go или Python
  • Имеете представление о проекте OpenStack, его экосистеме и инфраструктуре для работы с ним
  • Владеете английским на уровне, достаточном для чтения документации
  • Когда-либо работали в сфере телекоммуникаций или хостинга

Условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.