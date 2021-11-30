Системный администратор в дежурную службу

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных и другими объектами.
Дежурная служба работает над надежностью работы ядра Облака, отслеживая сообщения мониторинга и реагируя на сбои. Обрабатывает широчайший набор задач администрирования инфраструктуры, решая инциденты и помогая со сложными запросами технической поддержке.
На этой позиции вы будете
- Отслеживать и работать с сообщениями мониторинга Облачной платформы, находить системные проблемы и формулировать их в задачи
- Администрировать инфраструктуру платформы на базе Openstack
- Работать с системами хранения данных на базе Ceph
- Координировать и проводить плановые работы
- Помогать в дебаге сложных задач от клиентов облака, содействуя коллегам и технической поддержке
- Работать с документацией, автоматизировать внутренние рабочие процессы
Наши ожидания
- Для вас важно “докопаться” до сути, разобраться в проблеме, устранив ее первопричину
- Вы умеете администрировать ОС семейства Linux, для вас не должно быть проблемой: написать bash-скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim
- Вы работали с серверным и сетевым оборудованием
- Понимаете принципы работы стека протоколов TCP/IP
- Использовали в работе реляционные СУБД: MySQL, Postgresql и пр.
- Понимаете принципы работы с каким-то из инструментов CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI/Jenkins
- Работали с системами мониторинга: Zabbix, Prometheus и пр.
- Есть понимание и опыт работы с инструментами виртуализации: KVM/Libvirt/QEMU
Будет плюсом если вы
- Владеете инструментами командной разработки: git, github/gitlab, review
- Писали код на Go или Python
- Имеете представление о проекте OpenStack, его экосистеме и инфраструктуре для работы с ним
- Владеете английским на уровне, достаточном для чтения документации
- Когда-либо работали в сфере телекоммуникаций или хостинга
Условия работы
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса