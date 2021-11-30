Системный администратор в дежурную службу

Дежурная служба работает над надежностью работы ядра Облака, отслеживая сообщения мониторинга и реагируя на сбои. Обрабатывает широчайший набор задач администрирования инфраструктуры, решая инциденты и помогая со сложными запросами технической поддержке.

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных и другими объектами.

На этой позиции вы будете

Отслеживать и работать с сообщениями мониторинга Облачной платформы, находить системные проблемы и формулировать их в задачи

Администрировать инфраструктуру платформы на базе Openstack

Работать с системами хранения данных на базе Ceph

Координировать и проводить плановые работы

Помогать в дебаге сложных задач от клиентов облака, содействуя коллегам и технической поддержке

Работать с документацией, автоматизировать внутренние рабочие процессы

Наши ожидания

Для вас важно “докопаться” до сути, разобраться в проблеме, устранив ее первопричину

Вы умеете администрировать ОС семейства Linux, для вас не должно быть проблемой: написать bash-скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim

Вы работали с серверным и сетевым оборудованием

Понимаете принципы работы стека протоколов TCP/IP

Использовали в работе реляционные СУБД: MySQL, Postgresql и пр.

Понимаете принципы работы с каким-то из инструментов CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI/Jenkins

Работали с системами мониторинга: Zabbix, Prometheus и пр.

Есть понимание и опыт работы с инструментами виртуализации: KVM/Libvirt/QEMU

Будет плюсом если вы

Владеете инструментами командной разработки: git, github/gitlab, review

Писали код на Go или Python

Имеете представление о проекте OpenStack, его экосистеме и инфраструктуре для работы с ним

Владеете английским на уровне, достаточном для чтения документации

Когда-либо работали в сфере телекоммуникаций или хостинга

Условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса