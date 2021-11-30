Product Marketing Teamlead

В команде маркетинга Selectel открыта позиция тимлида по продуктовому маркетингу. Вам предстоит стать руководителем команды маркетологов технически сложных продуктов, исследовать продукт с разных сторон, планировать кампании по его продвижению на международных и российских рынках
На этой позиции вы будете
- Управлять сформированной командой продуктовых маркетологов
- Тестировать значительное количество гипотез в ограниченных временных рамках
- Прогнозировать KPI на основе исторических данных и внешних факторов, вместе с командой добиваться их выполнения
- Рассчитывать юнит-экономику продукта, а также другие продуктовые метрики
- Управлять проектами и проектными командами
- Строить прототипы аналитических дэшбордов
- Дипломатично разрешать конфликтные ситуации
- Работать с каналами лидогерации в маркетинге и знать принципы бренд-менеджмента
- Работать с контент и инфлюенс маркетингом
- Работать с системами веб аналитики (Я.Метрика, Google Analytics, PowerBl, Roistat)
От вас мы ожидаем
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Опыт руководства командой в маркетинге от 3-х человек
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Опыт работы и продвижения продуктов на российском или международном рынке, опыт коммуникации с партнерами/подрядчиками
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Опыт работы в b2b маркетинге, желательно в IT-компании
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Уверенное владение одним из инструментов аналитики (Я.Метрика, Analytics, Power BI, Roistat)
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Понимание работы каналов привлечения клиентов (SEO, PPC, Email)
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Навыки управления проектами, опыт организации и управления проектными
Про условия
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Можно работать как в офисе, так и удаленно
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса