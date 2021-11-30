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Маркетинг и PR

Product Marketing Teamlead

В команде маркетинга Selectel открыта позиция тимлида по продуктовому маркетингу. Вам предстоит стать руководителем команды маркетологов технически сложных продуктов, исследовать продукт с разных сторон, планировать кампании по его продвижению на международных и российских рынках

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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В команде маркетинга Selectel открыта позиция тимлида по продуктовому маркетингу. Вам предстоит стать руководителем команды маркетологов технически сложных продуктов, исследовать продукт с разных сторон, планировать кампании по его продвижению на международных и российских рынках

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

На этой позиции вы будете

  • Управлять сформированной командой продуктовых маркетологов
  • Тестировать значительное количество гипотез в ограниченных временных рамках
  • Прогнозировать KPI на основе исторических данных и внешних факторов, вместе с командой добиваться их выполнения
  • Рассчитывать юнит-экономику продукта, а также другие продуктовые метрики
  • Управлять проектами и проектными командами
  • Строить прототипы аналитических дэшбордов
  • Дипломатично разрешать конфликтные ситуации
  • Работать с каналами лидогерации в маркетинге и знать принципы бренд-менеджмента
  • Работать с контент и инфлюенс маркетингом
  • Работать с системами веб аналитики (Я.Метрика, Google Analytics, PowerBl, Roistat)

От вас мы ожидаем

  • Опыт руководства командой в маркетинге от 3-х человек

  • Опыт работы и продвижения продуктов на российском или международном рынке, опыт коммуникации с партнерами/подрядчиками

  • Опыт работы в b2b маркетинге, желательно в IT-компании

  • Уверенное владение одним из инструментов аналитики (Я.Метрика, Analytics, Power BI, Roistat)

  • Понимание работы каналов привлечения клиентов (SEO, PPC, Email)

  • Навыки управления проектами, опыт организации и управления проектными

Про условия

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Можно работать как в офисе, так и удаленно

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.