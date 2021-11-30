Tech Lead/Team Lead в команду Объектного хранилища

Мы в поисках Техлида в команду по развитию объектного хранилища!

Объектное хранилище - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.

Мы ищем человека, который хочет возглавить полнофункциональную команду продукта, погрузиться в технические детали высоконагруженного сервиса, поработать с микросервисной архитектурой и Golang.

Наш стэк: Golang, Puppet, Ansible, Terraform, GitLab CI, Ceph, OpenStack Swift, PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB. Мониторинг на Prometheus, Grafana.

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер, удаленно работать также возможно.