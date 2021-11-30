Tech Lead/Team Lead в команду Объектного хранилища

Мы в поисках Техлида в команду по развитию объектного хранилища!
Объектное хранилище - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.
Мы ищем человека, который хочет возглавить полнофункциональную команду продукта, погрузиться в технические детали высоконагруженного сервиса, поработать с микросервисной архитектурой и Golang.
Наш стэк: Golang, Puppet, Ansible, Terraform, GitLab CI, Ceph, OpenStack Swift, PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB. Мониторинг на Prometheus, Grafana.
Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер, удаленно работать также возможно.
Задачи по разработке
- Вести процесс разработки сервисов: организовывать работу над задачами в коротких циклах, следить за стилем и качеством работы, писать программный код и тесты для него, документировать и ревьювить
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Помогать продакт менеджеру проектировать фичу для клиентов, выявлять технические ограничения, блокирующие процессы, согласовывать разработку с соседними командами
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Выстраивать архитектуру сервиса и внешних интеграций
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Проектировать технические решения на основе требований, декомпозировать крупные задачи на понятные и ёмкие группы тасков для разработчиков
Задачи по управлению командой
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Руководить полнофункциональной командой
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Выявлять необходимость в новых позициях и ролях внутри команды
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Вести работу по найму новых людей: работать с текстом вакансий, общаться с HR, онбордить сотрудников
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Помогать подопечным в профессиональном и личностном росте: проводить встречи 1:1, организовывать обучение
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Развивать необходимые команде хард скиллы: помогать в поиске интересных курсов, воркшопов, интенсивов, следить за бюджетом обучения,
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Поддерживать здоровые отношения в команде: собирать чаты, проводить ретроспективы
Мы ожидаем
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Опыт работы на позиции Senior разработчика или Лида команды
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Опыт программирования на Go/Python
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Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL, Time series или column-oriented DBMS
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Понимание гибких методологий
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Опыт проектирования распределенных микросервисных архитектур, взаимодействия с нагруженными базами данных и очередями
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Навыки работы с системами мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Grafana
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Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello
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У нас есть специалист по анекдотам, поэтому крепкая психика и умение сочувствовать крайне желательно
+100 к резюме, если у вас есть
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Знания и навыки системного администрирования Linux
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Понимание работы базовых сетевых технологии уровня L2 / L3
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Опыт проектирования распределенных систем
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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Офис в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен как удаленный формат работы, так и офис
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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