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Backend-разработка

Tech Lead/Team Lead в команду Объектного хранилища

Мы в поисках Техлида в команду по развитию объектного хранилища!

Объектное хранилище - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.

Мы ищем человека, который хочет возглавить полнофункциональную команду продукта, погрузиться в технические детали высоконагруженного сервиса, поработать с микросервисной архитектурой и Golang.

Наш стэк: Golang, Puppet, Ansible, Terraform, GitLab CI, Ceph, OpenStack Swift, PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB. Мониторинг на Prometheus, Grafana.

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер, удаленно работать также возможно.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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Мы в поисках Техлида в команду по развитию объектного хранилища!

Объектное хранилище - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт.

Мы ищем человека, который хочет возглавить полнофункциональную команду продукта, погрузиться в технические детали высоконагруженного сервиса, поработать с микросервисной архитектурой и Golang.

Наш стэк: Golang, Puppet, Ansible, Terraform, GitLab CI, Ceph, OpenStack Swift, PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB. Мониторинг на Prometheus, Grafana.

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер, удаленно работать также возможно.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Задачи по разработке

  • Вести процесс разработки сервисов: организовывать работу над задачами в коротких циклах, следить за стилем и качеством работы, писать программный код и тесты для него, документировать и ревьювить

  • Помогать продакт менеджеру проектировать фичу для клиентов, выявлять технические ограничения, блокирующие процессы, согласовывать разработку с соседними командами

  • Выстраивать архитектуру сервиса и внешних интеграций

  • Проектировать технические решения на основе требований, декомпозировать крупные задачи на понятные и ёмкие группы тасков для разработчиков

Задачи по управлению командой

  • Руководить полнофункциональной командой

  • Выявлять необходимость в новых позициях и ролях внутри команды

  • Вести работу по найму новых людей: работать с текстом вакансий, общаться с HR, онбордить сотрудников

  • Помогать подопечным в профессиональном и личностном росте: проводить встречи 1:1, организовывать обучение

  • Развивать необходимые команде хард скиллы: помогать в поиске интересных курсов, воркшопов, интенсивов, следить за бюджетом обучения,

  • Поддерживать здоровые отношения в команде: собирать чаты, проводить ретроспективы

Мы ожидаем

  • Опыт работы на позиции Senior разработчика или Лида команды

  • Опыт программирования на Go/Python

  • Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL, Time series или column-oriented DBMS

  • Понимание гибких методологий

  • Опыт проектирования распределенных микросервисных архитектур, взаимодействия с нагруженными базами данных и очередями

  • Навыки работы с системами мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Grafana

  • Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello

  • У нас есть специалист по анекдотам, поэтому крепкая психика и умение сочувствовать крайне желательно

+100 к резюме, если у вас есть

  • Знания и навыки системного администрирования Linux

  • Понимание работы базовых сетевых технологии уровня L2 / L3

  • Опыт проектирования распределенных систем

Условия:

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • Офис в Санкт-Петербурге в 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен как удаленный формат работы, так и офис

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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