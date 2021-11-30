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Системное администрирование

Старший системный администратор VMware

Мы предлагаем интересные и нетривиальные задачи, связанные с продуктами уровня Enterprise компании VMware. Как их решать - определяшь сам, мы даем полную свободу действий!

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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Мы предлагаем интересные и нетривиальные задачи, связанные с продуктами уровня Enterprise компании VMware. Как их решать - определяшь сам, мы даем полную свободу действий!

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи

  • Администрирование текущей инфраструктры различных проектов (публичное и частные облака, VDI)
  • Разработка архитектуры новых продуктов и услуг (разработка архитектур с нуля, доработка и улучшение существующих)
  • Развитие текущей инфраструктуры услуг на базе продуктов VMware (анализ узких мест, выявление недоработок, повышение надежности инфраструктуры, улучшение и развитие систем мониторинга)
  • Техническое сопровождение заказчиков компании в качестве эксперта (помощь в планировании миграций, расчеты необходимых инфраструктурных ресурсов, технические консультации по используемым продуктам VMware)
  • Ведение технической документации, внутренней и внешней баз знаний по услугам на базе продуктов VMware
  • Консультации коллег по техническим аспектам решений на базе продуктов VMware

Мы ожидаем

  • Знания уровня технического эксперта по основным продуктам VMware, используемых сервис-провайдерами: VMware vSphere, VMware vSAN, VMware NSX, VMware Cloud Director.
  • Понимание принципов работы и построения SDN сетей (Software Defined Networking).
  • Опыт построения и эксплуатации сетей на базе продукта VMware NSX-T (архитектура, имплементация, поиск и устранение неисправностей)
  • Опыт администрирования ОС семейства Windows Server (2016/2019/2022)
  • Опыт администрирования Active Directory, DHCP, WSUS
  • Навыки написания скриптов на PowerCLI/Python/BASH
  • Базовые навыки администрирования ОС на базе Linux
  • Умение составлять и поддерживать техническую документацию

Будет плюсом

  • Знания и опыт работы с системами СРК (мы используем продукты Veeam, но опыт работы с другими вендорами также будет плюсом)

  • Опыт работы с продуктами VMware vRealize Operations Manager, VMware vRealize Log Insight

  • Опыт работы с технологиями VDI (Virtual Desktop Infrastructure) на базе продуктов VMware (VMware Horizon)

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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