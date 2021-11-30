Старший системный администратор VMware

Мы предлагаем интересные и нетривиальные задачи, связанные с продуктами уровня Enterprise компании VMware. Как их решать - определяшь сам, мы даем полную свободу действий!
Основные задачи
- Администрирование текущей инфраструктры различных проектов (публичное и частные облака, VDI)
- Разработка архитектуры новых продуктов и услуг (разработка архитектур с нуля, доработка и улучшение существующих)
- Развитие текущей инфраструктуры услуг на базе продуктов VMware (анализ узких мест, выявление недоработок, повышение надежности инфраструктуры, улучшение и развитие систем мониторинга)
- Техническое сопровождение заказчиков компании в качестве эксперта (помощь в планировании миграций, расчеты необходимых инфраструктурных ресурсов, технические консультации по используемым продуктам VMware)
- Ведение технической документации, внутренней и внешней баз знаний по услугам на базе продуктов VMware
- Консультации коллег по техническим аспектам решений на базе продуктов VMware
Мы ожидаем
- Знания уровня технического эксперта по основным продуктам VMware, используемых сервис-провайдерами: VMware vSphere, VMware vSAN, VMware NSX, VMware Cloud Director.
- Понимание принципов работы и построения SDN сетей (Software Defined Networking).
- Опыт построения и эксплуатации сетей на базе продукта VMware NSX-T (архитектура, имплементация, поиск и устранение неисправностей)
- Опыт администрирования ОС семейства Windows Server (2016/2019/2022)
- Опыт администрирования Active Directory, DHCP, WSUS
- Навыки написания скриптов на PowerCLI/Python/BASH
- Базовые навыки администрирования ОС на базе Linux
- Умение составлять и поддерживать техническую документацию
Будет плюсом
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Знания и опыт работы с системами СРК (мы используем продукты Veeam, но опыт работы с другими вендорами также будет плюсом)
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Опыт работы с продуктами VMware vRealize Operations Manager, VMware vRealize Log Insight
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Опыт работы с технологиями VDI (Virtual Desktop Infrastructure) на базе продуктов VMware (VMware Horizon)
Про условия работы
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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