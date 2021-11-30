Менеджер продуктов в команду Ядро облачной платформы

Мы в Selectel умеем делать удобными и полезными для наших клиентов сложные продукты на стыке железа, сетей и программного обеспечения.

Наше Облако на базе OpenStack удваивается в объемах каждые два года и прирастает новыми возможностями каждый квартал. Поэтому мы находимся в поиске ребят, которые могут помогать ему расти такими (или еще более быстрыми!) темпами.

Менеджер продукта у нас отвечает за развитие конкретной части большого Облака: в рамках общей стратегии и на основе детального понимания рынка и потребностей клиентов — формирует планы по развитию функциональности, определяет скоуп решений, вместе с проектировщиками интерфейсов оформляет детали и формирует требования, организовывает и принимает результаты разработки (для этого есть выделенная для него команда со своим руководителем), доносит ценность до клиентов и «замыкает круг» — на основе фидбека и данных планирует следующую итерацию.

Миссия компании — создавать лучшие облачные сервисы в России, если такой уровень амбиций вас вдохновляет — приходите развивать Облако Selectel.