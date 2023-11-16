Системный аналитик

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Мы в поисках Системного аналитика в команду поддержки и разработки внутренних систем в Selectel! В зоне нашей ответственности все общие внутренние системы компании, те, которые помогают нашим сотрудникам выполнять свою работу максимально быстро и качественно!
Мы занимаемся как поддержкой и улучшением, так и разработкой собственных информационных систем. В работе мы используем как проприетарные, так и open-source решения.
Наша цель построить максимально эффективную, геораспределенную и максимально удобную инфраструктуру для наших сотрудников.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Собирать, анализировать и документировать требования по внутренним сервисам компании (Jira Software, Confluence, Google Workspace, сервисы собственной разработки и др.)
- Разрабатывать ТЗ на внедрение изменений, в том числе интеграции сторонних сервисов
- Декомпозировать и формировать последовательность задач
- Участвовать в разработке технических решений
- Взаимодействовать с командами разработки и администрирования
- Составлять документацию по продуктам и процессам (логика работы и руководства)
Мы ожидаем
- Опыт работы системным аналитиком
- Наличие опыта работы с продуктами Atlassian
- Опыт работы с PostgreSQL
- Опыт работы с REST API
- Моделирование бизнес-процессов (например, BPMN 2.0)
- Опыт участия в проектах по автоматизации систем
- Знание английского языка на уровне чтения технической документации
- Знание основ проектирования, разработки, документирования программного обеспечения
- Умение вникать в детали бизнес-процессов интегрированных ИТ-систем
Будет плюсом
- Опыт работы с системами электронного документооборота
- Знакомство с Python
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса