Системный аналитик

Мы в поисках Системного аналитика в команду поддержки и разработки внутренних систем в Selectel! В зоне нашей ответственности все общие внутренние системы компании, те, которые помогают нашим сотрудникам выполнять свою работу максимально быстро и качественно!

Мы занимаемся как поддержкой и улучшением, так и разработкой собственных информационных систем. В работе мы используем как проприетарные, так и open-source решения.

Наша цель построить максимально эффективную, геораспределенную и максимально удобную инфраструктуру для наших сотрудников.