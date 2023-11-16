Стратегия и аналитика

Системный аналитик

Мы в поисках Системного аналитика в команду поддержки и разработки внутренних систем в Selectel! В зоне нашей ответственности все общие внутренние системы компании, те, которые помогают нашим сотрудникам выполнять свою работу максимально быстро и качественно!

Мы занимаемся как поддержкой и улучшением, так и разработкой собственных информационных систем. В работе мы используем как проприетарные, так и open-source решения.

Наша цель построить максимально эффективную, геораспределенную и максимально удобную инфраструктуру для наших сотрудников.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы в поисках Системного аналитика в команду поддержки и разработки внутренних систем в Selectel! В зоне нашей ответственности все общие внутренние системы компании, те, которые помогают нашим сотрудникам выполнять свою работу максимально быстро и качественно!

Мы занимаемся как поддержкой и улучшением, так и разработкой собственных информационных систем. В работе мы используем как проприетарные, так и open-source решения.

Наша цель построить максимально эффективную, геораспределенную и максимально удобную инфраструктуру для наших сотрудников.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Собирать, анализировать и документировать требования по внутренним сервисам компании (Jira Software, Confluence, Google Workspace, сервисы собственной разработки и др.)
  • Разрабатывать ТЗ на внедрение изменений, в том числе интеграции сторонних сервисов
  • Декомпозировать и формировать последовательность задач
  • Участвовать в разработке технических решений
  • Взаимодействовать с командами разработки и администрирования
  • Составлять документацию по продуктам и процессам (логика работы и руководства)

Мы ожидаем

  • Опыт работы системным аналитиком
  • Наличие опыта работы с продуктами Atlassian
  • Опыт работы с PostgreSQL
  • Опыт работы с REST API
  • Моделирование бизнес-процессов (например, BPMN 2.0)
  • Опыт участия в проектах по автоматизации систем
  • Знание английского языка на уровне чтения технической документации
  • Знание основ проектирования, разработки, документирования программного обеспечения
  • Умение вникать в детали бизнес-процессов интегрированных ИТ-систем

Будет плюсом

  • Опыт работы с системами электронного документооборота
  • Знакомство с Python

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.