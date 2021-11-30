Golang-разработчик в команду разработки PaaS-сервиса

Мы приглашаем Golang-разработчика в команду разработки PaaS-сервиса, который обеспечивает быстрое развертывание инфраструктуры без участия клиента в сборке и настройке железа и ПО для максимально производительной работы приложения
Задачи на этой позиции
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Разрабатывать высоконагруженные сервисы на Golang
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Развивать PaaS-продукт и участвовать вместе с командой в проработке требований к реализации
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Участвовать в архитектурном проектировании решений
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Писать unit-тесты для продукта
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Использовать CI/CD-практики
Мы ожидаем
- Опыт разработки на Golang
- Знание SQL, опыт работы с реляционными базами данных
- Опыт работы с микросервисной архитектурой
- Понимание, как работает HTTP/gRPC
- Опыт разработки высоконагруженных сервисов
Будет плюсом
- Понимание архитектуры или принципов работы 1С
- Собственные opensource проекты или участие в opensource проектах в любой роли
- Опыт работы с OpenStack
- Опыт работы с Jira, Gitlab, Sentry
- Опыт работы и понимание принципов CI/CD
- Опыт работы с Docker
- Опыт работы с Clickhouse, Redis, Consul
- Понимание принципов работы современных IAM-систем
Про условия
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Офис в Санкт-Петербурге, 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Можно работать как в офисе, так и удаленно
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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