Pre-sale менеджер по информационной безопасности

В Департаменте по клиентской безопасности мы создаём группу продуктов, с помощью которых клиенты смогут использовать ИТ сервисы Selectel с выполнением самых высоких требований безопасности и оптимизировать (упростить и ускорить) свою работу над созданием защищенных и соответствующих требованиям регуляторов: сайтов, web-приложений, корпоративных систем и даже государственных информационных систем.
На этой позиции тебе предстоит
- Каждый день помогать коммерческому блоку продавать наши продукты и сервисы ИБ
- Формировать и поддерживать базу знаний, прайс-листы, типовые предложения наших продуктов
- Отвечать на вопросы коллег и клиентов из разряда "Сколько будет стоить...", "А какие у вас есть...", "Можете ли вы..." и подобные
- Совместно с коллегами из других продуктовых команд браться за новые проекты и доводить их до успешного конца
- Самостоятельно находить и предлагать оптимальные решения для удовлетворения запросов клиентов в части ИБ
- Находить слабые места и несовершенства в наших пресейл-процессах и предлагать пути их улучшения
- На основе запросов и фидбека от клиентов, анализа конкурентов помогать продуктовым командам развивать наши сервисы
Нам точно по пути, если ты
- Имеешь опыт реализации крупных ИТ\ИБ-проектов (в роли менеджера проектов, пересел-менеджера, инженера по ИБ или человека-оркестра)
- Понимаешь, что из себя представляет отечественный рынок информационной безопасности (основные вендоры, их линейки, что такое СЗИ от НСД и СЗВИ, СКЗИ и др.)
- Ориентируешься в отечественных требованиях по информационной безопасности (зачем нужна сертификация ФСТЭК и ФСБ, и чем защита перс. данных отличается от защиты гос.систем)
- Немного администрируешь ОС Linux, сети и виртуализацию (можешь самостоятельно поднять и настроить виртуальную машину, ОС и прикладное ПО в ней) и изредка готов применять эти навыки
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Бесплатные обеды
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса