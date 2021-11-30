Pre-sale менеджер по информационной безопасности

В Департаменте по клиентской безопасности мы создаём группу продуктов, с помощью которых клиенты смогут использовать ИТ сервисы Selectel с выполнением самых высоких требований безопасности и оптимизировать (упростить и ускорить) свою работу над созданием защищенных и соответствующих требованиям регуляторов: сайтов, web-приложений, корпоративных систем и даже государственных информационных систем.