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Информационная безопасность

Pre-sale менеджер по информационной безопасности

В Департаменте по клиентской безопасности мы создаём группу продуктов, с помощью которых клиенты смогут использовать ИТ сервисы Selectel с выполнением самых высоких требований безопасности и оптимизировать (упростить и ускорить) свою работу над созданием защищенных и соответствующих требованиям регуляторов: сайтов, web-приложений, корпоративных систем и даже государственных информационных систем.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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В Департаменте по клиентской безопасности мы создаём группу продуктов, с помощью которых клиенты смогут использовать ИТ сервисы Selectel с выполнением самых высоких требований безопасности и оптимизировать (упростить и ускорить) свою работу над созданием защищенных и соответствующих требованиям регуляторов: сайтов, web-приложений, корпоративных систем и даже государственных информационных систем.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

На этой позиции тебе предстоит

  • Каждый день помогать коммерческому блоку продавать наши продукты и сервисы ИБ
  • Формировать и поддерживать базу знаний, прайс-листы, типовые предложения наших продуктов
  • Отвечать на вопросы коллег и клиентов из разряда "Сколько будет стоить...", "А какие у вас есть...", "Можете ли вы..." и подобные
  • Совместно с коллегами из других продуктовых команд браться за новые проекты и доводить их до успешного конца
  • Самостоятельно находить и предлагать оптимальные решения для удовлетворения запросов клиентов в части ИБ
  • Находить слабые места и несовершенства в наших пресейл-процессах и предлагать пути их улучшения
  • На основе запросов и фидбека от клиентов, анализа конкурентов помогать продуктовым командам развивать наши сервисы

Нам точно по пути, если ты

  • Имеешь опыт реализации крупных ИТ\ИБ-проектов (в роли менеджера проектов, пересел-менеджера, инженера по ИБ или человека-оркестра)
  • Понимаешь, что из себя представляет отечественный рынок информационной безопасности (основные вендоры, их линейки, что такое СЗИ от НСД и СЗВИ, СКЗИ и др.)
  • Ориентируешься в отечественных требованиях по информационной безопасности (зачем нужна сертификация ФСТЭК и ФСБ, и чем защита перс. данных отличается от защиты гос.систем)
  • Немного администрируешь ОС Linux, сети и виртуализацию (можешь самостоятельно поднять и настроить виртуальную машину, ОС и прикладное ПО в ней) и изредка готов применять эти навыки

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Бесплатные обеды

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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