Data analyst / Дата-аналитик

Основные задачи
- Разработка аналитических приложений на базе платформы Qlik Sense
- Проработка ТЗ в команде с аналитиком-методологом
- Организация ETL- процессов, настройка коннекторов
- Реализация бизнес-логики
- Тестирование, отладка и доработка приложений
- Ведение документации по источникам и приложениям
- Участие в автоматизации бизнес-процессов на уровне BI-системы
Мы ожидаем
- Опыт работы c Qlik Sense от 2 лет
- Знание архитектуры Qlik Sense и особенностей потребления серверных ресурсов
- Навыки организации ETL-процессов, разработки структуры данных
- Опыт работы с DWH (PostgreSQL, MS SQL) и разными типами данных
- Способность работать в режиме многозадачности, быстро переключаться на другую предметную область
- Критическое мышление, аккуратность и внимательность к деталям
- Коммуникабельность, способность ясно доносить свои мысли
- Самостоятельность, ориентированность на результат
Будет плюсом
- Навыки работы со встроенной аналитикой в Qlik Sense (SSE или QRS API)
- Навыки работы с Python, знание основных библиотек
- Опыт разработки mashup, extensions
- Опыт работы c Jira, Confluence, Git
Про условия работы
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса