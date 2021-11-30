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BI

Data analyst / Дата-аналитик

Санкт-Петербург
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Санкт-Петербург
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з/п не указана

Основные задачи

  • Разработка аналитических приложений на базе платформы Qlik Sense
  • Проработка ТЗ в команде с аналитиком-методологом
  • Организация ETL- процессов, настройка коннекторов
  • Реализация бизнес-логики
  • Тестирование, отладка и доработка приложений
  • Ведение документации по источникам и приложениям
  • Участие в автоматизации бизнес-процессов на уровне BI-системы

Мы ожидаем

  • Опыт работы c Qlik Sense от 2 лет
  • Знание архитектуры Qlik Sense и особенностей потребления серверных ресурсов
  • Навыки организации ETL-процессов, разработки структуры данных
  • Опыт работы с DWH (PostgreSQL, MS SQL) и разными типами данных
  • Способность работать в режиме многозадачности, быстро переключаться на другую предметную область
  • Критическое мышление, аккуратность и внимательность к деталям
  • Коммуникабельность, способность ясно доносить свои мысли
  • Самостоятельность, ориентированность на результат

Будет плюсом

  • Навыки работы со встроенной аналитикой в Qlik Sense (SSE или QRS API)
  • Навыки работы с Python, знание основных библиотек
  • Опыт разработки mashup, extensions
  • Опыт работы c Jira, Confluence, Git

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.