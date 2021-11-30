Специалист по управлению рисками

Мы в поисках Специалиста по управлению рисками.
В задачи отдела внутреннего контроля входит совершенствование деятельности компании через внедрение системы внутреннего контроля, развитие контрольной среды и риск-культуры, а также оценка рисков и слабых сторон бизнес-процессов, тестирование контрольных процедур и разработка рекомендаций по улучшению внутренних процессов компании.
Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер, удаленно работать также возможно.
Основные задачи
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Определение и разработка комплекса аналитических процедур, методов анализа и оценки рисков
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Определение контекста, идентификация рисков в деятельности компании
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Анализ рисков, оценка рисков (качественная и количественная), моделирование рисков
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Помощь в разработке методической и нормативной базы системы управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов и структурных подразделений
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Контроль за предоставлением отчетности по рискам, формирование консолидированной отчетности по рискам (карты, реестры), мониторинг
Мы ожидаем
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Опыт работы на аналогичной должности
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Знание концепций COSO ERM, ISO 31000
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Аналитические способности, навыки системного анализа, умение работать с большими объемами информации
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Навыки внедрения системы управления рисками, проведения количественной и качественной оценки рисков
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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Возможен удаленный формат работы. Офис находится в Санкт-Петербурге 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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