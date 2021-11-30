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Финансы и юриспруденция

Ведущий бухгалтер группы подготовки отчетности

Санкт-Петербург
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Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

На этой позиции вам предстоит

  • Выполнение контрольных процедур в процессе ведения бухгалтерского учета

  • Участие в процессе формирования ежемесячной, ежеквартальной и годовой бухгалтерской отчетности, составление дополнительных расшифровок, для управленческой отчетности

  • Участие в процессе контроля закрытия месяца и проверка корректности отражения операций в 1С

  • Подготовка заданий для разработки в среде 1С в целях автоматизации операций

  • Разработка регламентной бухгалтерской документации и внутренних инструкций

  • Бухгалтерская экспертиза договоров

  • Сопровождение аудиторских проверок, подготовка информации по запросам

Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы

  • Имеете опыт работы на аналогичной позиции

  • Знаете законодательство о бухгалтерском учете, основы гражданского, финансового и налогового законодательства

  • Знаете методические, нормативные документы и инструкции по вопросам организации бухгалтерского учета и формирования отчетности

  • Имеете опыт составления бухгалтерской отчетности

  • Уверенно владеете Excel (ВПР, сводные таблицы) и 1С:Бухгалтерия 8.3

Будет преимуществом

  • Опыт прохождения аудиторских проверок

  • Профильное высшее образование

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • 5-дневная рабочая неделя с 9-30 до 18-30 (8-часовой рабочий день + 1 час на обед)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
  • Возможен удаленный формат работы

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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