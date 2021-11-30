Ведущий бухгалтер группы подготовки отчетности

На этой позиции вам предстоит

Выполнение контрольных процедур в процессе ведения бухгалтерского учета

Участие в процессе формирования ежемесячной, ежеквартальной и годовой бухгалтерской отчетности, составление дополнительных расшифровок, для управленческой отчетности

Участие в процессе контроля закрытия месяца и проверка корректности отражения операций в 1С

Подготовка заданий для разработки в среде 1С в целях автоматизации операций

Разработка регламентной бухгалтерской документации и внутренних инструкций

Бухгалтерская экспертиза договоров

Сопровождение аудиторских проверок, подготовка информации по запросам

Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы

Имеете опыт работы на аналогичной позиции

Знаете законодательство о бухгалтерском учете, основы гражданского, финансового и налогового законодательства

Знаете методические, нормативные документы и инструкции по вопросам организации бухгалтерского учета и формирования отчетности

Имеете опыт составления бухгалтерской отчетности

Уверенно владеете Excel (ВПР, сводные таблицы) и 1С:Бухгалтерия 8.3

Будет преимуществом

Опыт прохождения аудиторских проверок

Профильное высшее образование

Про условия работы

Официальное оформление, белая заработная плата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

5-дневная рабочая неделя с 9-30 до 18-30 (8-часовой рабочий день + 1 час на обед)

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Возможен удаленный формат работы

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса