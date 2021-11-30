Ведущий бухгалтер группы подготовки отчетности

На этой позиции вам предстоит
-
Выполнение контрольных процедур в процессе ведения бухгалтерского учета
-
Участие в процессе формирования ежемесячной, ежеквартальной и годовой бухгалтерской отчетности, составление дополнительных расшифровок, для управленческой отчетности
-
Участие в процессе контроля закрытия месяца и проверка корректности отражения операций в 1С
-
Подготовка заданий для разработки в среде 1С в целях автоматизации операций
-
Разработка регламентной бухгалтерской документации и внутренних инструкций
-
Бухгалтерская экспертиза договоров
-
Сопровождение аудиторских проверок, подготовка информации по запросам
Мы с радостью пообщаемся с вами, если вы
-
Имеете опыт работы на аналогичной позиции
-
Знаете законодательство о бухгалтерском учете, основы гражданского, финансового и налогового законодательства
-
Знаете методические, нормативные документы и инструкции по вопросам организации бухгалтерского учета и формирования отчетности
-
Имеете опыт составления бухгалтерской отчетности
-
Уверенно владеете Excel (ВПР, сводные таблицы) и 1С:Бухгалтерия 8.3
Будет преимуществом
-
Опыт прохождения аудиторских проверок
-
Профильное высшее образование
Про условия работы
- Официальное оформление, белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- 5-дневная рабочая неделя с 9-30 до 18-30 (8-часовой рабочий день + 1 час на обед)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Возможен удаленный формат работы
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса