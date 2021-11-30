Менеджер продуктов в команду Клиентских сервисов

Команда клиентских и внутренних сервисов в Selectel занимается вопросами авторизации и безопасности клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), а также интеграциями систем маркетинга. Мы ищем менеджера продуктов, который будет помогать приоритизировать бэклог команды и тестировать гипотезы.