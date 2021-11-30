Менеджер продуктов в команду Клиентских сервисов

Команда клиентских и внутренних сервисов в Selectel занимается вопросами авторизации и безопасности клиентов, хранения персональных данных, уведомлениями (тикеты, письма, мессенджеры), а также интеграциями систем маркетинга. Мы ищем менеджера продуктов, который будет помогать приоритизировать бэклог команды и тестировать гипотезы.
Основные задачи на этой позиции:
- Определение стратегии развития продукта
- Генерация идей для улучшения клиентского опыта в процессах регистрации
- Построение и проверка гипотез, улучшение конверсии процесса регистрации
- Развитие каналов общения с клиентами
- Формирование и приоритизация бэклога продуктов, формирование роадмапа
- Плотное сотрудничество с командой разработки: регулярные встречи по продукту, приоритизация задач, координация межкомандного взаимодействия
Наши ожидания от кандидатов:
- Опыт в роли менеджера продуктов/проектов от 2-х лет с выделенной командой разработки
- Опыт запуска и развития продуктов или отдельных фичей IT продуктов
- Опыт исследований пользовательского опыта (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты и другое)
- Системный подход, умение хорошо структурировать и доносить информацию
Про условия работы:
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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