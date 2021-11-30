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Управление продуктами

Менеджер продуктов в команду Биллинга

Что делает команда биллинга в Selectel? Списывает деньги с клиентов :) А если подробнее то разрабатывает и поддерживает систему биллинга Selectel. Так как наш бизнес сейчас активно растет, мы ищем в команду менеджера продуктов.

Вот крупные кусочки над которыми работает команда:

  • Управление деньгами клиента: выставление счетов, обработка входящих платежей (платежные системы, онлайн кассы), управление системой балансов, расчет прогноза баланса

  • Управление ценами и скидками всех облачных продуктов

  • Каталог услуг, заказы клиентов

  • Учет всех ресурсов оказанных клиенту

  • Реферальная программа

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Что делает команда биллинга в Selectel? Списывает деньги с клиентов :) А если подробнее то разрабатывает и поддерживает систему биллинга Selectel. Так как наш бизнес сейчас активно растет, мы ищем в команду менеджера продуктов.

Вот крупные кусочки над которыми работает команда:

  • Управление деньгами клиента: выставление счетов, обработка входящих платежей (платежные системы, онлайн кассы), управление системой балансов, расчет прогноза баланса

  • Управление ценами и скидками всех облачных продуктов

  • Каталог услуг, заказы клиентов

  • Учет всех ресурсов оказанных клиенту

  • Реферальная программа

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Основные задачи на этой позиции:

  • Определение стратегии развития продукта
  • Генерация идей для улучшения клиентского опыта
  • Построение и проверка гипотез, поиск того, что точно нужно клиентам
  • Формирование и приоритизация бэклога продукта, формирование роадмапа
  • Плотное сотрудничество с командой разработки: регулярные встречи по продукту, приоритизация задач, координация межкомандного взаимодействия

Наши ожидания от кандидатов:

  • Опыт в роли менеджера продуктов/проектов от 2-х лет с выделенной командой разработки
  • Опыт запуска и развития продуктов или отдельных фичей IT продуктов
  • Опыт исследований пользовательского опыта (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты и другое)

Про условия работы:

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.