Менеджер продуктов в команду Биллинга

Что делает команда биллинга в Selectel? Списывает деньги с клиентов :) А если подробнее то разрабатывает и поддерживает систему биллинга Selectel. Так как наш бизнес сейчас активно растет, мы ищем в команду менеджера продуктов.

Вот крупные кусочки над которыми работает команда: