Мы запустили стартап внутри Selectel! Это продукт, который поможет разработчикам по всему миру быстро и удобно разворачивать свои приложения на базе надежной инфраструктуры.

Сейчас в команде Продакт менеджер, Python-разработчик и 2 Frontend-разработчика.

Мы в поисках опытного Python-разработчика, который поможет запустить новую панель управления инфраструктурными продуктами.

Стек: Python, Flask/FastApi, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, SQLAlchemy, Docker

Почему в нашей команде круто

Абсолютное отсутствие легаси — возможность написать сервис с нуля

Есть возможность выбирать и предлагать любые технологий

Вы получите возможность влиять на процессы и выстраивать их

Уникальный опыт работы в стартапе

Быстрое принятие решений по продукту

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер, удаленно работать также возможно.