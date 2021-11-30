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Backend-разработка

Python-разработчик

Мы запустили стартап внутри Selectel! Это продукт, который поможет разработчикам по всему миру быстро и удобно разворачивать свои приложения на базе надежной инфраструктуры.

Сейчас в команде Продакт менеджер, Python-разработчик и 2 Frontend-разработчика.

Мы в поисках опытного Python-разработчика, который поможет запустить новую панель управления инфраструктурными продуктами.

Стек: Python, Flask/FastApi, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, SQLAlchemy, Docker

Почему в нашей команде круто

  • Абсолютное отсутствие легаси — возможность написать сервис с нуля
  • Есть возможность выбирать и предлагать любые технологий
  • Вы получите возможность влиять на процессы и выстраивать их
  • Уникальный опыт работы в стартапе
  • Быстрое принятие решений по продукту

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер, удаленно работать также возможно.

Москва
Гибкий график
з/п не указана
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Мы запустили стартап внутри Selectel! Это продукт, который поможет разработчикам по всему миру быстро и удобно разворачивать свои приложения на базе надежной инфраструктуры.

Сейчас в команде Продакт менеджер, Python-разработчик и 2 Frontend-разработчика.

Мы в поисках опытного Python-разработчика, который поможет запустить новую панель управления инфраструктурными продуктами.

Стек: Python, Flask/FastApi, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, SQLAlchemy, Docker

Почему в нашей команде круто

  • Абсолютное отсутствие легаси — возможность написать сервис с нуля
  • Есть возможность выбирать и предлагать любые технологий
  • Вы получите возможность влиять на процессы и выстраивать их
  • Уникальный опыт работы в стартапе
  • Быстрое принятие решений по продукту

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер, удаленно работать также возможно.

Москва
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи

  • Проектировать и разрабатывать механизмы работы биллинга
  • Проектировать и писать сервисы работы с клиентскими данными
  • Писать интеграции с внешними и внутренними API — биллинговые, клиентские, продуктовые, маркетинговые

Мы ожидаем, что вы

  • Имеете опыт работы на аналогичной позиции
  • Понимаете, как работают современные веб-приложения и имеете опыт их создания на Python
  • Уже умеете аргументированно подходить к выбору архитектуры приложения: монолит, микросервисы, сервисы
  • Имеете опыт работы с различными базами данных и понимаете, когда лучше использовать ту или иную технологию для хранения данных
  • Способы самостоятельно принимать продуктовые решения в условиях неопределенности и отстаивать их
  • Умеете писать код согласно общим требованиям к его качеству — покрыть его тестами, пройти код-ревью, завернуть в Docker и довести до релиза

Про условия работы:

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
  • Возможность работать частично удаленно

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.