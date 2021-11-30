Практикант в команду инфлюенсер-маркетинга

Приглашаем на практику в команду инфлюенсер-маркетинга. Здесь вы получите опыт работы с блогерами и сможете реализовать свои первые рекламные интеграции.
Практика в Selectel - это про:
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Возможность научиться принципам работы инфлюенсер-маркетинга на основе опыта практикующего маркетолога
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Работа с известными блогерами
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Изучение best practices инфлюенсер-маркетинга в крупной IT-компании
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Свобода в реализации креативных идей сотрудничества с блогерами
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Возможность дальнейшего развития в компании
Чем предстоит заниматься на практике:
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Готовить подборки релевантных подкастов, каналов в Telegram и YouTube для сотрудничества
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Писать рекламные брифы для блогеров по основным продуктам компании
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Придумывать креативные идеи для интеграций
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Помогать вести переговоры с блогерами и агентствами
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Собирать аналитику эффективности рекламных интеграций
Наши ожидания от кандидатов:
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Понимание базовых принципов работы инфлюенсер-маркетинга
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Понимание специфики площадок YouTube, Telegram, Instagram
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Умение работать с Microsoft Word, Excel
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Грамотный русский язык
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Критическое мышление и способность оценивать выгоды и риски блогерских размещений
Будет плюсом:
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Навыки деловой коммуникации
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Знание основ медиапланирования
Про условия работы:
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Официальное оформление, белая зарплата
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкий график работы: от 20 часов в неделю
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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