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Маркетинг и PR

Практикант в команду инфлюенсер-маркетинга

Приглашаем на практику в команду инфлюенсер-маркетинга. Здесь вы получите опыт работы с блогерами и сможете реализовать свои первые рекламные интеграции.

Москва
Гибкий график
з/п не указана
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Приглашаем на практику в команду инфлюенсер-маркетинга. Здесь вы получите опыт работы с блогерами и сможете реализовать свои первые рекламные интеграции.

Москва
Гибкий график
з/п не указана

Практика в Selectel - это про:

  • Возможность научиться принципам работы инфлюенсер-маркетинга на основе опыта практикующего маркетолога

  • Работа с известными блогерами

  • Изучение best practices инфлюенсер-маркетинга в крупной IT-компании

  • Свобода в реализации креативных идей сотрудничества с блогерами

  • Возможность дальнейшего развития в компании

Чем предстоит заниматься на практике:

  • Готовить подборки релевантных подкастов, каналов в Telegram и YouTube для сотрудничества

  • Писать рекламные брифы для блогеров по основным продуктам компании

  • Придумывать креативные идеи для интеграций

  • Помогать вести переговоры с блогерами и агентствами

  • Собирать аналитику эффективности рекламных интеграций

Наши ожидания от кандидатов:

  • Понимание базовых принципов работы инфлюенсер-маркетинга

  • Понимание специфики площадок YouTube, Telegram, Instagram

  • Умение работать с Microsoft Word, Excel

  • Грамотный русский язык

  • Критическое мышление и способность оценивать выгоды и риски блогерских размещений

Будет плюсом:

  • Навыки деловой коммуникации

  • Знание основ медиапланирования

Про условия работы:

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкий график работы: от 20 часов в неделю

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.