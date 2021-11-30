Python-разработчик в команду сетей облака

Команда Сетей облака – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги для управления сетями, виртуальными роутерами, балансировщиками нагрузки. Всё направление виртуализации сетевых функций от Open vSwitch до панели управления команда делает сама.

Мы в поисках Python-разработчика для совместной разработки новых сетевых фич в нашу облачную платформу.

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер, удаленно работать также возможно.