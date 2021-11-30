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Backend-разработка

Python-разработчик в команду сетей облака

Команда Сетей облака – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги для управления сетями, виртуальными роутерами, балансировщиками нагрузки. Всё направление виртуализации сетевых функций от Open vSwitch до панели управления команда делает сама.

Мы в поисках Python-разработчика для совместной разработки новых сетевых фич в нашу облачную платформу.

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер, удаленно работать также возможно.

Москва
Гибкий график
з/п не указана
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Команда Сетей облака – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги для управления сетями, виртуальными роутерами, балансировщиками нагрузки. Всё направление виртуализации сетевых функций от Open vSwitch до панели управления команда делает сама.

Мы в поисках Python-разработчика для совместной разработки новых сетевых фич в нашу облачную платформу.

Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер, удаленно работать также возможно.

Москва
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи

  • Разрабатывать сетевые сервисы для облака, такие как Firewall as a Service, VPN as a Service, высокопроизводительные балансировщики и прочие

  • Обновлять сетевые компоненты OpenStack (neutron/octavia), править патчи, фиксить баги в Upstream

  • Писать сетевые метрики для Prometheus

  • Проводить исследования, проектировать архитектуру новых компонентов, решать сложные нетривиальные задачи

  • Ревьювить код коллег, писать функциональные и юнит-тесты

  • Тесно взаимодействовать с UX-дизайнером, Frontend-разработчиком, QA-инженерами

Мы ожидаем, что у вас есть

  • Опыт работы на аналогичной позиции

  • Опыт работы с Python. Чаще всего вы будете сталкиваться с библиотеками Flask, httpio, SQLAlchemy, netaddr, Сelery

  • Знание сетевых технологий: понимание отличия VLAN от VXLAN, как работает маршрутизация трафика, что такое BGP, умение снять tcpdump и разобраться в нём

  • Опыт разработки коммерческих приложений для управления сложными системами: ORM, базы данных PostgreSQL/MySQL, AMQP, проектирование API, микросервисные архитектуры, CI/CD

  • Опыт работы с ОС семейства Linux

  • Опыт работы с Git

  • Опыт работы и понимание принципов CI/CD: у нас используется Jenkins и GitLab CI

  • Опыт работы с Docker и Kubernetes: мы активно используем эти технологии на всех этапах разработки и внедрения, с ними вы столкнетесь в первые дни

+100 к резюме, если у вас есть

  • Опыт работы с OpenStack

  • Знания сетевых технологий облаков: оверлейные сети, плавающие адреса, security groups, использование NAT, OpenFlow, Open vSwitch, балансировка трафика

  • Практический опыт работы с сетевым оборудованием

  • Навыки автоматизации управления сетевым оборудованием (Netconf, SSH, OVSDB)

  • Опыт разработки на Golang

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

  • Возможен как удаленный формат работы, так и офис

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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