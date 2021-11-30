Python-разработчик в команду сетей облака

Команда Сетей облака – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги для управления сетями, виртуальными роутерами, балансировщиками нагрузки. Всё направление виртуализации сетевых функций от Open vSwitch до панели управления команда делает сама.
Мы в поисках Python-разработчика для совместной разработки новых сетевых фич в нашу облачную платформу.
Офис находится в Санкт-Петербурге, мы помогаем с релокацией в Питер, удаленно работать также возможно.
Основные задачи
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Разрабатывать сетевые сервисы для облака, такие как Firewall as a Service, VPN as a Service, высокопроизводительные балансировщики и прочие
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Обновлять сетевые компоненты OpenStack (neutron/octavia), править патчи, фиксить баги в Upstream
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Писать сетевые метрики для Prometheus
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Проводить исследования, проектировать архитектуру новых компонентов, решать сложные нетривиальные задачи
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Ревьювить код коллег, писать функциональные и юнит-тесты
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Тесно взаимодействовать с UX-дизайнером, Frontend-разработчиком, QA-инженерами
Мы ожидаем, что у вас есть
- Опыт работы на аналогичной позиции
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Опыт работы с Python. Чаще всего вы будете сталкиваться с библиотеками Flask, httpio, SQLAlchemy, netaddr, Сelery
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Знание сетевых технологий: понимание отличия VLAN от VXLAN, как работает маршрутизация трафика, что такое BGP, умение снять tcpdump и разобраться в нём
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Опыт разработки коммерческих приложений для управления сложными системами: ORM, базы данных PostgreSQL/MySQL, AMQP, проектирование API, микросервисные архитектуры, CI/CD
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Опыт работы с ОС семейства Linux
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Опыт работы с Git
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Опыт работы и понимание принципов CI/CD: у нас используется Jenkins и GitLab CI
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Опыт работы с Docker и Kubernetes: мы активно используем эти технологии на всех этапах разработки и внедрения, с ними вы столкнетесь в первые дни
+100 к резюме, если у вас есть
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Опыт работы с OpenStack
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Знания сетевых технологий облаков: оверлейные сети, плавающие адреса, security groups, использование NAT, OpenFlow, Open vSwitch, балансировка трафика
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Практический опыт работы с сетевым оборудованием
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Навыки автоматизации управления сетевым оборудованием (Netconf, SSH, OVSDB)
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Опыт разработки на Golang
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
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Возможен как удаленный формат работы, так и офис
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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