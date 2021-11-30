Поиск
Системное администрирование

Младший системный администратор VMware

Мы предлагаем интересные и нетривиальные задачи, связанные с продуктами уровня Enterprise компании VMware. У нас огромная и высокопроизводительная лаборатория, в которой можно строить любые инфраструктуры. Если что-то не знаешь - не беда, научим. Обучение и развитие является одним из главных приоритетов в нашем отделе.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
Откликнуться Откликнуться на

Мы предлагаем интересные и нетривиальные задачи, связанные с продуктами уровня Enterprise компании VMware. У нас огромная и высокопроизводительная лаборатория, в которой можно строить любые инфраструктуры. Если что-то не знаешь - не беда, научим. Обучение и развитие является одним из главных приоритетов в нашем отделе.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

На этой позиции тебе предстоит:

  • Деплой новых хостов для инфраструктур публичного и частных облаков
  • Эксплуатация и обслуживание существующих инфраструктур публичного и частных облаков
  • Траблшутинг проблем с железом (начальный, до передачи железки в ИТО/отдел сборки)
  • Взаимодействие с ИТО и сетевым отделом для решения возникающих проблем
  • Настройка и развитие систем мониторинга, сбора и анализа логов
  • Автоматизация различных процессов с помощью CMS
  • Поддержка парка Linux машин (мы используем Ubuntu, в редких случаях CentOS)

Наши ожидания:

  • Опыт работы с гипервизорами (преимуществом будет работа с ESXi)
  • Опыт работы с “железом”, понимание принципов работы и взаимодействия различных компонентов современных серверов, умение диагностировать проблемы, понимание основных параметров BIOS
  • Опыт работы с системами мониторинга: Prometheus/Zabbix
  • Опыт работы с системами управления конфигурациями: Ansible/Chef
  • Навыки написания скриптов: bash/PowerCLI/Python
  • Понимание основных принципов построения и работы сетей. Уметь объяснить что такое модель OSI, VLAN, DHCP, маршрутизация, оверлейные сети VXLAN/GENEVE

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Системное администрирование

Системный администратор Linux в команду облачной инфраструктуры

Санкт-Петербург

Системное администрирование

Cистемный администратор в команду облачного хранилища

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.