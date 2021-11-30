Младший системный администратор VMware

Мы предлагаем интересные и нетривиальные задачи, связанные с продуктами уровня Enterprise компании VMware. У нас огромная и высокопроизводительная лаборатория, в которой можно строить любые инфраструктуры. Если что-то не знаешь - не беда, научим. Обучение и развитие является одним из главных приоритетов в нашем отделе.
На этой позиции тебе предстоит:
- Деплой новых хостов для инфраструктур публичного и частных облаков
- Эксплуатация и обслуживание существующих инфраструктур публичного и частных облаков
- Траблшутинг проблем с железом (начальный, до передачи железки в ИТО/отдел сборки)
- Взаимодействие с ИТО и сетевым отделом для решения возникающих проблем
- Настройка и развитие систем мониторинга, сбора и анализа логов
- Автоматизация различных процессов с помощью CMS
- Поддержка парка Linux машин (мы используем Ubuntu, в редких случаях CentOS)
Наши ожидания:
- Опыт работы с гипервизорами (преимуществом будет работа с ESXi)
- Опыт работы с “железом”, понимание принципов работы и взаимодействия различных компонентов современных серверов, умение диагностировать проблемы, понимание основных параметров BIOS
- Опыт работы с системами мониторинга: Prometheus/Zabbix
- Опыт работы с системами управления конфигурациями: Ansible/Chef
- Навыки написания скриптов: bash/PowerCLI/Python
- Понимание основных принципов построения и работы сетей. Уметь объяснить что такое модель OSI, VLAN, DHCP, маршрутизация, оверлейные сети VXLAN/GENEVE
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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