Младший системный администратор VMware

Мы предлагаем интересные и нетривиальные задачи, связанные с продуктами уровня Enterprise компании VMware. У нас огромная и высокопроизводительная лаборатория, в которой можно строить любые инфраструктуры. Если что-то не знаешь - не беда, научим. Обучение и развитие является одним из главных приоритетов в нашем отделе.