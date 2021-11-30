Практикант в команду PR

Работа в команде PR в Selectel - это про:
Возможность погрузиться в жизнь большой команды маркетинга: принимать активное участие в проектах смежных направлений (Social media, Influencer marketing, Product marketing), прокачать скиллы не только в PR;
Возможность самостоятельно драйвить отдельные PR-активности и увеличивать присутствие Selectel в целевых СМИ.
Основные задачи на этой позиции
- Помощь с созданием комментариев и других экспертных материалов для СМИ: сбор фактуры для текстов, взаимодействие с экспертами Selectel и PR-агентством
- Продуктовый PR. Составление и поддержание в актуальном состоянии календаря продуктовых инфоповодов, взаимодействие с командой продуктового маркетинга
- Помощь с написанием пресс-релизов о продуктах Selectel
- Мониторинг информации про отраслевые рейтинги и награды, помощь с составлением заявок
- Обновление PR-материалов (корпоративных презентаций и др.)
Мы ожидаем, что вы
- Обучаетесь на последних курсах по специальности “Реклама/Связи с общественностью”
- Умеете грамотно формулировать мысли - устно и письменно
- Хотите работать с текстами и доводить их до совершенства
Что будет плюсом
- Интерес к сфере IT и новым технологиям
- Опыт прохождения практики в IT-компаниях или PR-агентствах
- Интерес к новым медиа. Понимание новых коммуникационных форматов: как бренды взаимодействуют с аудиторией
- Знание английского языка
Про условия работы
- Официальное оформление, белая зарплата
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкий график работы: до 20ти часов в неделю
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Возможность развития в команде PR
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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