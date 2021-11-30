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Маркетинг и PR

Практикант в команду PR

Работа в команде PR в Selectel - это про:

Возможность погрузиться в жизнь большой команды маркетинга: принимать активное участие в проектах смежных направлений (Social media, Influencer marketing, Product marketing), прокачать скиллы не только в PR;

Возможность самостоятельно драйвить отдельные PR-активности и увеличивать присутствие Selectel в целевых СМИ.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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Работа в команде PR в Selectel - это про:

Возможность погрузиться в жизнь большой команды маркетинга: принимать активное участие в проектах смежных направлений (Social media, Influencer marketing, Product marketing), прокачать скиллы не только в PR;

Возможность самостоятельно драйвить отдельные PR-активности и увеличивать присутствие Selectel в целевых СМИ.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи на этой позиции

  • Помощь с созданием комментариев и других экспертных материалов для СМИ: сбор фактуры для текстов, взаимодействие с экспертами Selectel и PR-агентством
  • Продуктовый PR. Составление и поддержание в актуальном состоянии календаря продуктовых инфоповодов, взаимодействие с командой продуктового маркетинга
  • Помощь с написанием пресс-релизов о продуктах Selectel
  • Мониторинг информации про отраслевые рейтинги и награды, помощь с составлением заявок
  • Обновление PR-материалов (корпоративных презентаций и др.)

Мы ожидаем, что вы

  • Обучаетесь на последних курсах по специальности “Реклама/Связи с общественностью”
  • Умеете грамотно формулировать мысли - устно и письменно
  • Хотите работать с текстами и доводить их до совершенства

Что будет плюсом

  • Интерес к сфере IT и новым технологиям
  • Опыт прохождения практики в IT-компаниях или PR-агентствах
  • Интерес к новым медиа. Понимание новых коммуникационных форматов: как бренды взаимодействуют с аудиторией
  • Знание английского языка

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкий график работы: до 20ти часов в неделю

  • Возможность развития в команде PR

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.