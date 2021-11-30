Практикант в команду PR

Работа в команде PR в Selectel - это про:

Возможность погрузиться в жизнь большой команды маркетинга: принимать активное участие в проектах смежных направлений (Social media, Influencer marketing, Product marketing), прокачать скиллы не только в PR;

Возможность самостоятельно драйвить отдельные PR-активности и увеличивать присутствие Selectel в целевых СМИ.