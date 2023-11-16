Back office

Офис-менеджер

Мы ищем в команду ответственного и организованного, инициативного и активного офис-менеджера. Работая в нашей команде ты сможешь получить очень интересный практический опыт работы в крупной IT-компании.

"Selectel" — это российская компания, благодаря которой работают проекты "Самоката", "Учи.ру", Ostrovok.ru, VC.ru, ПИКа, "Амедиатеки" и "Додо" и других известных компаний. "Selectel" обеспечивает ИТ-инфраструктуру для крупных сервисов, а также облака и дата-центры. Поэтому в будущем коллеге мы, в первую очередь, будем искать уважение к внутреннему и внешнему клиентам, а также готовность работать с изменениями в части организации работы отдела делопроизводства – предлагать их и реализовывать.

Санкт-Петербург
Фиксированный
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Мы ищем в команду ответственного и организованного, инициативного и активного офис-менеджера. Работая в нашей команде ты сможешь получить очень интересный практический опыт работы в крупной IT-компании.

"Selectel" — это российская компания, благодаря которой работают проекты "Самоката", "Учи.ру", Ostrovok.ru, VC.ru, ПИКа, "Амедиатеки" и "Додо" и других известных компаний. "Selectel" обеспечивает ИТ-инфраструктуру для крупных сервисов, а также облака и дата-центры. Поэтому в будущем коллеге мы, в первую очередь, будем искать уважение к внутреннему и внешнему клиентам, а также готовность работать с изменениями в части организации работы отдела делопроизводства – предлагать их и реализовывать.

Санкт-Петербург
Фиксированный

Основные задачи

  • Принимать и распределять входящие звонки
  • Встречать посетителей
  • Вести документооборот: регистрация, учет, хранение, отправка и архивирование документов
  • Курировать работу водителя
  • Организовывать грузоперевозки между дата-центрами
  • Работать с курьерскими службами
  • Поддерживать жизнеобеспечение офиса
  • Разрабатывать и вести бюджет расходов на офисные нужды
  • Взаимодействовать с контрагентами: получение закрывающих документов, оплата счетов

Мы ожидаем

  • Опыт работы в должности офис-менеджер (секретарь‚ секретарь-референт, делопроизводитель, документовед)
  • Умение работать с документами: сканирование, копирование, печать; ведение документооборота; подготовка шаблонов документов; ведение электронных журналов; работа с корреспонденцией
  • Знание Microsoft Office, Google Docs
  • Знание делового этикета: грамотная устная и письменная речь
  • Умение работать в команде
  • Внимательность, пунктуальность, ответственность и коммуникабельность, способность оперативно решать вопросы в режиме многозадачности

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 9-30 до 18-30

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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