Мы ищем в команду ответственного и организованного, инициативного и активного офис-менеджера. Работая в нашей команде ты сможешь получить очень интересный практический опыт работы в крупной IT-компании.
"Selectel" — это российская компания, благодаря которой работают проекты "Самоката", "Учи.ру", Ostrovok.ru, VC.ru, ПИКа, "Амедиатеки" и "Додо" и других известных компаний. "Selectel" обеспечивает ИТ-инфраструктуру для крупных сервисов, а также облака и дата-центры. Поэтому в будущем коллеге мы, в первую очередь, будем искать уважение к внутреннему и внешнему клиентам, а также готовность работать с изменениями в части организации работы отдела делопроизводства – предлагать их и реализовывать.
Основные задачи
- Принимать и распределять входящие звонки
- Встречать посетителей
- Вести документооборот: регистрация, учет, хранение, отправка и архивирование документов
- Курировать работу водителя
- Организовывать грузоперевозки между дата-центрами
- Работать с курьерскими службами
- Поддерживать жизнеобеспечение офиса
- Разрабатывать и вести бюджет расходов на офисные нужды
- Взаимодействовать с контрагентами: получение закрывающих документов, оплата счетов
Мы ожидаем
- Опыт работы в должности офис-менеджер (секретарь‚ секретарь-референт, делопроизводитель, документовед)
- Умение работать с документами: сканирование, копирование, печать; ведение документооборота; подготовка шаблонов документов; ведение электронных журналов; работа с корреспонденцией
- Знание Microsoft Office, Google Docs
- Знание делового этикета: грамотная устная и письменная речь
- Умение работать в команде
- Внимательность, пунктуальность, ответственность и коммуникабельность, способность оперативно решать вопросы в режиме многозадачности
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 9-30 до 18-30
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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