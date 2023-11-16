Маркетинг и PR

Веб-дизайнер

Привет, мы отдел маркетинга Selectel.
Мы ищем в свою команду дизайнера с опытом разработки больших проектов в области веб-дизайна, и широким набором скиллов в области коммуникационного дизайна.


Команда
Вы будете работать в сплоченной команде с дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Привет, мы отдел маркетинга Selectel.
Мы ищем в свою команду дизайнера с опытом разработки больших проектов в области веб-дизайна, и широким набором скиллов в области коммуникационного дизайна.


Команда
Вы будете работать в сплоченной команде с дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Разрабатывать интерактивные прототипы, макеты сайтов и лендингов.
  • Разрабатывать UI-киты.
  • Готовить креативы для таргетированной и медийной рекламы, SMM-постов, email-рассылок.
  • Контролировать результат работы фронтенд-разработчика на предмет полного соответствия макетам.
  • Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда с точки зрения диджитал-носителей.
  • Вместе со всей командой искать точки роста и генерировать идеи.

Мы ожидаем

  • Самостоятельность в работе, умение уточнить задачу и предложить эффективное решение
  • Способность создавать, соблюдать и развивать гайдлайны
    и дизайн-систем
  • Знание и использование в работе принципов эффективного UX/UI
  • Базовые знания в маркетинге
  • Видение задач комплексно
  • Аргументацию своих решений

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в Санкт-Петербурге в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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