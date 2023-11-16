Веб-дизайнер

Привет, мы отдел маркетинга Selectel.

Мы ищем в свою команду дизайнера с опытом разработки больших проектов в области веб-дизайна, и широким набором скиллов в области коммуникационного дизайна.



Команда

Вы будете работать в сплоченной команде с дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.