Веб-дизайнер

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В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
Привет, мы отдел маркетинга Selectel.
Мы ищем в свою команду дизайнера с опытом разработки больших проектов в области веб-дизайна, и широким набором скиллов в области коммуникационного дизайна.
Команда
Вы будете работать в сплоченной команде с дизайнерами, контент-маркетологами, техническими писателями, продакт-маркетинг-специалистами и менеджерами проектов.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать интерактивные прототипы, макеты сайтов и лендингов.
- Разрабатывать UI-киты.
- Готовить креативы для таргетированной и медийной рекламы, SMM-постов, email-рассылок.
- Контролировать результат работы фронтенд-разработчика на предмет полного соответствия макетам.
- Поддерживать и развивать визуальный стиль бренда с точки зрения диджитал-носителей.
- Вместе со всей командой искать точки роста и генерировать идеи.
Мы ожидаем
- Самостоятельность в работе, умение уточнить задачу и предложить эффективное решение
- Способность создавать, соблюдать и развивать гайдлайны
и дизайн-систем
- Знание и использование в работе принципов эффективного UX/UI
- Базовые знания в маркетинге
- Видение задач комплексно
- Аргументацию своих решений
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в Санкт-Петербурге в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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