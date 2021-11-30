Мы запустили стартап внутри Selectel! Это продукт, который поможет разработчикам по всему миру быстро и удобно разворачивать свои приложения на базе надежной инфраструктуры.

Сейчас в команде Продакт менеджер, Python-разработчик и 2 Frontend-разработчика.

Мы в поисках опытного Python-разработчика, который поможет запустить новую панель управления инфраструктурными продуктами.

Почему в нашей команде круто