Мы запустили стартап внутри Selectel! Это продукт, который поможет разработчикам по всему миру быстро и удобно разворачивать свои приложения на базе надежной инфраструктуры.
Сейчас в команде Продакт менеджер, Python-разработчик и 2 Frontend-разработчика.
Мы в поисках опытного Python-разработчика, который поможет запустить новую панель управления инфраструктурными продуктами.
Почему в нашей команде круто
- Абсолютное отсутствие легаси — возможность написать сервис с нуля
- Есть возможность выбирать и предлагать любые технологий
- Вы получите возможность влиять на процессы и выстраивать их
- Уникальный опыт работы в стартапе
- Быстрое принятие решений по продукту
Основные задачи
- Проектировать и разрабатывать механизмы работы биллинга
- Проектировать и писать сервисы работы с клиентскими данными
- Писать интеграции с внешними и внутренними API — биллинговые, клиентские, продуктовые, маркетинговые
Мы ожидаем, что вы
- Имеете опыт работы на аналогичной позиции
- Понимаете, как работают современные веб-приложения и имеете опыт их создания.
- Уже умеете аргументированно подходить к выбору архитектуры приложения: монолит, микросервисы, сервисы.
- Имеете опыт работы с различными базами данных и понимаете, когда лучше использовать ту или иную технологию для хранения данных
- Способы самостоятельно принимать продуктовые решения в условиях неопределенности и отстаивать их
- Умеете писать код согласно общим требованиям к его качеству — покрыть его тестами, пройти код-ревью, завернуть в Docker и довести до релиза
Про условия работы:
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
- Возможность работать частично удаленно
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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