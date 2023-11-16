Схемотехник

Подписаться
В Telegram-канале рассказываем о команде, процессах работы, полезных инструментах и делимся рабочими лайфхаками.
В связи с открытием нового для нас направления формируем команду для разработки наиболее сложных печатных плат, содержащих современные высокоскоростные интерфейсы: DDR5, PCIe gen5 и их производные.
В вашей команде будет ещё несколько схемотехников и специалист, отвечающий за библиотеку компонентов. Для достижения общего результата рядом с вами будут трудиться команды конструкторов-топологов, embedded-программистов и тестировщиков, обеспечивающих валидацию как аппаратных, так и функциональных требований.
У нас есть своя лаборатория для работы с опытными образцами, а также внешние лаборатории для выполнения более сложных работ.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Разработка электрических схем
- Определение требований (ограничений) к топологии цепей печатных плат
- Сопровождение разработки печатных плат на всех этапах
- Моделирование работы высокоскоростных интерфейсов
- Разработка корректирующих действий для устранения отказов
Мы ожидаем
- Отличные знания цифровой схемотехники, обеспечения целостности цепей питания и сигналов
- Опыт разработки импульсных стабилизаторов напряжения
- Уверенное использование САПР Cadence (OrCAD, Sigrity)
- Хорошие знания распространённых интерфейсов и уверенное использование САПР
Знание систем/программ
- Опыт работы по маршруту разработки печатных плат Cadence
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00), возможен гибридный формат работы
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Управление продуктамиСмотреть все
Project manager
Санкт-ПетербургУправление продуктами
Ведущий инженер-схемотехник
Санкт-Петербург