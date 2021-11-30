Инженер по эксплуатации ЦОД

Основные задачи

Эксплуатация и мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД, отслеживание, фиксация инцидентов, аварий и плановых работ

Расследование инцидентов, устранение аварии и минимизация их последствий

Обходы, осмотр инженерных систем и оборудования ЦОД, запуск ДГУ

Локальный ремонт/замены АВ в электрощитах инженерных системах ЦОД, вызов сервисных служб

Участие в плановых работах и ТО

Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию электрической схемы серверных шкафов, базовый монтаж оборудования

Прокладка силовых и слаботочных кабельных линий до инженерных систем (СКУД, Вентустановки, ДГУ, ИБП)

Оперативные переключения в ЭУ, изменение уставок на оборудовании, контроль работ проводимых в серверных.

Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ