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Эксплуатация дата-центра

Инженер по эксплуатации ЦОД

Отдел эксплуатации московского офиса расширяется и набирает команду инженеров по эксплуатации нашего дата-центра.

Москва
Полный день
з/п не указана
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Отдел эксплуатации московского офиса расширяется и набирает команду инженеров по эксплуатации нашего дата-центра.

Москва
Полный день
з/п не указана

Основные задачи

  • Эксплуатация и мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД, отслеживание, фиксация инцидентов, аварий и плановых работ

  • Расследование инцидентов, устранение аварии и минимизация их последствий

  • Обходы, осмотр инженерных систем и оборудования ЦОД, запуск ДГУ

  • Локальный ремонт/замены АВ в электрощитах инженерных системах ЦОД, вызов сервисных служб

  • Участие в плановых работах и ТО

  • Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию электрической схемы серверных шкафов, базовый монтаж оборудования

  • Прокладка силовых и слаботочных кабельных линий до инженерных систем (СКУД, Вентустановки, ДГУ, ИБП)

  • Оперативные переключения в ЭУ, изменение уставок на оборудовании, контроль работ проводимых в серверных.

  • Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ

  • Выполнение функций лифтера

Наши ожидания от кандидатов

  • Наличие 3 и выше группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В

  • Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок

  • Опыт работы в диспетчерских службах, дата-центрах/серверных, службе эксплуатации промышленных инженерных сетей.

  • Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens, York, Cummins, GE

  • Опыт проведения монтажных и электромонтажных работ

Что будет плюсом

  • Опыт работы в дата-центрах, знание устройства дата-центров.

  • Опыт работы с холодильными машинами, кондиционерами, вентиляционными установками

  • Опыт работы с источниками бесперебойного питания, дизель-генераторными установками и аккумуляторными батареями

  • Наличие сертификатов повышения квалификации, сертификатов обучения по работе с ИБП/ДГУ/ХМ

  • Умение читать техническую документацию на английском языке

  • Умение пользоваться графическими редакторами AutoCad, Visio

  • Навыки работы с информационными системами (ИС, BMS, системы мониторинга Scada и иные)

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая заработная плата

  • Ежемесячная премия по результатам выполнения работы

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • На период испытательного срока график работы пятидневный, после - сменный график 2/2

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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