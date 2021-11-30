Инженер по эксплуатации ЦОД

Отдел эксплуатации московского офиса расширяется и набирает команду инженеров по эксплуатации нашего дата-центра.
Основные задачи
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Эксплуатация и мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД, отслеживание, фиксация инцидентов, аварий и плановых работ
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Расследование инцидентов, устранение аварии и минимизация их последствий
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Обходы, осмотр инженерных систем и оборудования ЦОД, запуск ДГУ
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Локальный ремонт/замены АВ в электрощитах инженерных системах ЦОД, вызов сервисных служб
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Участие в плановых работах и ТО
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Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию электрической схемы серверных шкафов, базовый монтаж оборудования
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Прокладка силовых и слаботочных кабельных линий до инженерных систем (СКУД, Вентустановки, ДГУ, ИБП)
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Оперативные переключения в ЭУ, изменение уставок на оборудовании, контроль работ проводимых в серверных.
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Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ
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Выполнение функций лифтера
Наши ожидания от кандидатов
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Наличие 3 и выше группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В
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Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок
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Опыт работы в диспетчерских службах, дата-центрах/серверных, службе эксплуатации промышленных инженерных сетей.
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Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens, York, Cummins, GE
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Опыт проведения монтажных и электромонтажных работ
Что будет плюсом
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Опыт работы в дата-центрах, знание устройства дата-центров.
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Опыт работы с холодильными машинами, кондиционерами, вентиляционными установками
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Опыт работы с источниками бесперебойного питания, дизель-генераторными установками и аккумуляторными батареями
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Наличие сертификатов повышения квалификации, сертификатов обучения по работе с ИБП/ДГУ/ХМ
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Умение читать техническую документацию на английском языке
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Умение пользоваться графическими редакторами AutoCad, Visio
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Навыки работы с информационными системами (ИС, BMS, системы мониторинга Scada и иные)
Про условия работы
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Официальное оформление, белая заработная плата
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Ежемесячная премия по результатам выполнения работы
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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На период испытательного срока график работы пятидневный, после - сменный график 2/2
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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