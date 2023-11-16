Стажер в команду бренда работодателя

Мы открываем уникальную вакансию, которая позволит тебе попробовать себя как во внутренних, так и во внешних коммуникациях, а также — в деврел-направлении и ивент-маркетинге. Будем рады видеть в своей команде креативного, любознательного и проактивного человека :) На твоем пути тебя будут сопровождать поддерживающая команда, наставники и развивающие вызовы.



Перед откликом

Предлагаем выполнить тестовое задание перед откликом!

Ежегодно 25 сентября Selectel делает офисную вечеринку для сотрудников по случаю дня рождения маскота компании — динозавра Тирекса.

Над праздником будут работать две команды:

команда внутренних коммуникаций: концепция и организация праздника

команда внешних коммуникаций: освещение ивента в запрещенной соц. сети :)

Тестовое задание