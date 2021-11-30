Ведущий инженер систем холодоснабжения

Работа в отделе инфраструктуры в Selectel — это прекрасная возможность поучаствовать в решении нестандартных задач по строительству новых объектов таких как дата-центры, административные здания и офисные пространства
Наши ожидания от кандидатов
- Высшее техническое образование
- Опыт работы в организациях, связанных с СМР и эксплуатации комплексных инженерных систем объектов (обязателен)
- Знание нормативно-технической документации (СП, СНИП, ГОСТ, ТУ), технологии строительства внутренних инженерных систем (обязательное знание систем холодоснабжения и вентиляции)
- Понимание этапов проектирования, монтажа и пуско-наладочных работ
- Уверенное владение MS Office, AutoCAD
Основные задачи на этой позиции
- Подготовка материалов для участия в тендерных процедурах на торговых площадках
- Подготовка данных для заключения договоров (контрактов) с подрядными организациями на оказание инженерно-консультационных услуг, выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и других работ, связанных со строительством и эксплуатации объектов
- Проведение переговоров и совещаний с участниками проекта. Взаимодействие со смежными отделами. Урегулирование разногласий с подрядными организациями
- Разработка графиков реализации проектов. Отслеживание отклонений от плана-графика, анализ возможного влияния отклонений на реализацию проектов
- Контроль за ходом строительства объектов в объеме инженерных систем
- Проверка представленных актов выполненных объемов СМР на предмет их фактического выполнения и соответствия рабочей документации. Анализ исполнительной документации (журналы, акты), подготовка замечаний, контроль их отработки
- Формирование еженедельной и ежемесячной отчетности о ходе реализации проектов
Про условия работы
- Официальное оформление, белая зарплата
- Ежемесячная премия по результатам работы после испытательного срока
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- График работы: пятидневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Инженер по эксплуатации ЦОД
Санкт-ПетербургЭксплуатация дата-центра
Руководитель проектов по холодоснабжению
Санкт-Петербург