Офис-менеджер

Мы продуктовая IT-компания и очень ценим в кандидатах такие качества, как дружелюбие, клиентоориентированность и умение находить общий язык с разными людьми! У нас открывается новый офис и мы находимся в поисках офис-менеджера в команду отдела делопроизводства.