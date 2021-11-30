Поиск
Эксплуатация дата-центра

Руководитель проектов по холодоснабжению

Работа в отделе инфраструктуры в Selectel — это прекрасная возможность поучаствовать в решении нестандартных задач по строительству новых объектов таких как дата-центры, административные здания и офисные пространства

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
Откликнуться Откликнуться на

Работа в отделе инфраструктуры в Selectel — это прекрасная возможность поучаствовать в решении нестандартных задач по строительству новых объектов таких как дата-центры, административные здания и офисные пространства

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Наши ожидания от кандидатов

  • Высшее техническое образование
  • Опыт работы в организациях, связанных с СМР и эксплуатации комплексных инженерных систем объектов в направлении холодоснабжения и вентиляции
  • Знание нормативно-технической документации (СП, СНИП, ГОСТ, ТУ), технологии строительства внутренних инженерных систем холодоснабжения и вентиляции
  • Понимание этапов проектирования, монтажа и пуско-наладочных работ
  • Уверенное владение MS Office, AutoCAD

  • Готовность к командировкам

Основные задачи на этой позиции

  • Планирование и координация деятельности сотрудников направления холодоснабжения, распределение и контроль поставленных задач

  • Разработка технических заданий на проектирование, монтаж систем вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения

  • Проведение отбора коммерческих предложений на поставку, проектирование, монтаж систем холодоснабжения

  • Контроль работ подрядных организаций

  • Приемка работ, подсчет объема работ по монтажу систем холодоснабжения

  • Разработка план-графика производства работ

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • График работы: пятидневная рабочая неделя с 09:30 до 18:30
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Эксплуатация дата-центра

Инженер по эксплуатации ЦОД

Санкт-Петербург

Эксплуатация дата-центра

Сервисный инженер систем ОВиК

Москва

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.