Руководитель проектов по холодоснабжению

Работа в отделе инфраструктуры в Selectel — это прекрасная возможность поучаствовать в решении нестандартных задач по строительству новых объектов таких как дата-центры, административные здания и офисные пространства
Наши ожидания от кандидатов
- Высшее техническое образование
- Опыт работы в организациях, связанных с СМР и эксплуатации комплексных инженерных систем объектов в направлении холодоснабжения и вентиляции
- Знание нормативно-технической документации (СП, СНИП, ГОСТ, ТУ), технологии строительства внутренних инженерных систем холодоснабжения и вентиляции
- Понимание этапов проектирования, монтажа и пуско-наладочных работ
- Уверенное владение MS Office, AutoCAD
-
Готовность к командировкам
Основные задачи на этой позиции
-
Планирование и координация деятельности сотрудников направления холодоснабжения, распределение и контроль поставленных задач
-
Разработка технических заданий на проектирование, монтаж систем вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения
-
Проведение отбора коммерческих предложений на поставку, проектирование, монтаж систем холодоснабжения
-
Контроль работ подрядных организаций
-
Приемка работ, подсчет объема работ по монтажу систем холодоснабжения
-
Разработка план-графика производства работ
Про условия работы
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- График работы: пятидневная рабочая неделя с 09:30 до 18:30
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Инженер по эксплуатации ЦОД
Санкт-ПетербургЭксплуатация дата-центра
Сервисный инженер систем ОВиК
Москва