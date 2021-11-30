Frontend-разработчик в команду разработки биллинговой платформы

В Selectel команда биллинга занимается разработкой сервисов учета средств и услуг всех продуктов компании (со всей вариативностью и тонкостями логики каждого из продуктов). В нашей зоне ответственности выставление счетов, обработка входящих платежей (платежные системы, онлайн кассы), управление системой балансов, расчет прогноза баланса, а также каталог услуг, заказы клиентов, учет всех оказанных клиенту ресурсов, реферальная программа, промокоды/купоны и много другое

Мы находимся в поиске опытного Frontend-разработчика, который усилит команду своей экспертизой