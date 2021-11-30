Младший специалист по организации обучения

Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Лен. области. Наши клиенты разрабатывают сайты, сервисы и приложения. Чтобы помочь им в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой.
Наша команда сегодня – это более, чем 700 инициативных и увлеченных сотрудников, и мы продолжаем расти. Для поддержки быстрого темпа развития, компания уделяет большое внимание обучению. Сейчас мы ищем человека, который возьмет на себя его организацию и поддержку прочих проектов отдела персонала.
Что вы будете делать:
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Помогать сотрудникам с организацией обучения (регистрировать на курсы, проверять договоры и обсуждать лучшие условия с поставщиками, приглашать тренеров)
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Организовывать корпоративное обучение английскому и испанскому: администрировать группы, оперативно отрабатывать любые изменения в расписании и запросы студентов, работать со школами и преподавателями
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Работать с внутренней LMS (Teachbase): создавать и редактировать курсы, отслеживать их прохождение
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Курировать проект психологической помощи для сотрудников: работать с поставщиком, документами, помогать коллегам при сложностях с использованием системы
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Организовывать регулярные книжные клубы
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Помогать коллегам в отделе с другими HR проектами
Смело откликайтесь, если:
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У вас есть опыт организации обучений и мероприятий от года (обязательно)
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Ваш уровень английского достаточен для общения с иностранными организаторами конференций и преподавателями-носителями
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Внимательность, организованность и умение быстро адаптироваться к изменениям без стресса – это про вас
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Вы опытный пользователь Microsoft Office, Google Docs, знаете Notion, Miro
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Вы готовы осваивать новые сложные IT системы
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Вы хотите развиваться в сфере обучения и развития персонала
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса