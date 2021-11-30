Младший специалист по организации обучения

Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Лен. области. Наши клиенты разрабатывают сайты, сервисы и приложения. Чтобы помочь им в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой.

Наша команда сегодня – это более, чем 700 инициативных и увлеченных сотрудников, и мы продолжаем расти. Для поддержки быстрого темпа развития, компания уделяет большое внимание обучению. Сейчас мы ищем человека, который возьмет на себя его организацию и поддержку прочих проектов отдела персонала.