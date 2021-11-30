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HR

Младший специалист по организации обучения

Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Лен. области. Наши клиенты разрабатывают сайты, сервисы и приложения. Чтобы помочь им в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой.

Наша команда сегодня – это более, чем 700 инициативных и увлеченных сотрудников, и мы продолжаем расти. Для поддержки быстрого темпа развития, компания уделяет большое внимание обучению. Сейчас мы ищем человека, который возьмет на себя его организацию и поддержку прочих проектов отдела персонала.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Лен. области. Наши клиенты разрабатывают сайты, сервисы и приложения. Чтобы помочь им в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой.

Наша команда сегодня – это более, чем 700 инициативных и увлеченных сотрудников, и мы продолжаем расти. Для поддержки быстрого темпа развития, компания уделяет большое внимание обучению. Сейчас мы ищем человека, который возьмет на себя его организацию и поддержку прочих проектов отдела персонала.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Что вы будете делать:

  • Помогать сотрудникам с организацией обучения (регистрировать на курсы, проверять договоры и обсуждать лучшие условия с поставщиками, приглашать тренеров)

  • Организовывать корпоративное обучение английскому и испанскому: администрировать группы, оперативно отрабатывать любые изменения в расписании и запросы студентов, работать со школами и преподавателями

  • Работать с внутренней LMS (Teachbase): создавать и редактировать курсы, отслеживать их прохождение

  • Курировать проект психологической помощи для сотрудников: работать с поставщиком, документами, помогать коллегам при сложностях с использованием системы

  • Организовывать регулярные книжные клубы

  • Помогать коллегам в отделе с другими HR проектами

Смело откликайтесь, если:

  • У вас есть опыт организации обучений и мероприятий от года (обязательно)

  • Ваш уровень английского достаточен для общения с иностранными организаторами конференций и преподавателями-носителями

  • Внимательность, организованность и умение быстро адаптироваться к изменениям без стресса – это про вас

  • Вы опытный пользователь Microsoft Office, Google Docs, знаете Notion, Miro

  • Вы готовы осваивать новые сложные IT системы

  • Вы хотите развиваться в сфере обучения и развития персонала

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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