Сервисный инженер систем ОВиК

Основные задачи на данной позиции

Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем ОВиК дата-центров Selectel в Москве. (прецизионные системы охлаждения серверных, системы вентиляции-охлаждения серверной с секциями доохлаждения и рециркуляции, офисных и технических сплит систем)

Диагностика, работа с механической частью, электросхемами и линейной автоматикой

Замена вентиляторов, компрессоров

Чистка теплообменного оборудования

Замена фильтрующих элементов, устранение утечек хладагента, пайка медных, полипропиленовых труб, испытание, наладка

Проведение ремонтных работ и работ по локальной модернизации отдельных элементов инженерных систем и машин (доустановка датчиков t/h, расширительных баков, новых вентилей, запорной арматуры)

Мы с радостью пообщаемся с вами, если у вас есть

Среднее специальное или высшее техническое образование (знание основ -термо, -гидродинамики)

Опыт обслуживания и ремонта промышленных систем холодоснабжения и инженерных сетей (чиллеров, прецизионных кондиционеров, промышленных вентиляционных установок с секциям увлажнения/охлаждения)

Опыт диагностики оборудования ведущих мировых брендов: Schneider Electric, Uniflair, York, Lessar, Carel, Beckhoff, Segnetics

Знание принципов работы, требований, предъявляемых к эксплуатации климатического оборудования (систем вентиляции, кондиционирования, отопления), знание технологического процесса их обслуживания, устранения неполадок

Умение пользоваться технической документацией

Умение пользоваться специальными инструментом (дифманометры, тепловизор, расходомеры, вакуумный насос, манометрический коллектор)

Будет плюсом

Опыт работы в дата-центрах, серверных. Понимание специфики систем охлаждения ЦОД, принципов резервирования

Готовность к осуществление аварийных выездов для проведения срочных диагностических и ремонтных работ

Знание английского языка на уровне, достаточном для чтения технической документации

Знание систем промышленной автоматики

Знание принципов построения систем вентиляции и проведения расчетов по расходу воздуха

Желание развиваться, изучать новое оборудование, повышать квалификацию

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса