Менеджер по корпоративным продажам

Основные задачи на этой должности
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Поиск и привлечение новых клиентов
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Прямые продажи средним и крупным корпоративным клиентами
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Исполнение годового и ежемесячного планов продаж
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Проведение встреч с заказчиками
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Формирование коммерческих предложений и участие в закупочных мероприятиях
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Участие в ивентах, в том числе с презентациями о компании и продуктах
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Формирование обратной связи по продуктам и решениям компании
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Работа с командой продакт-менеджеров для увеличения продаж
Наши ожидания
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У вас есть опыт B2B продаж IT-услуг
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Вы умеете самостоятельно работать с клиентами, участвовать в тендерах, формировать коммерческие предложения
Будет плюсом
- Вы владеете английским языком на уровне intermediate и выше для работы с зарубежными клиентами
- Вы хорошо разбираетесь в основных решениях и сервисах на рынке хостинговых услуг и услуг дата-центров (IaaS, выделенные серверы, облачные услуги, хранение данных и CDN)
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Ежемесячная премия, зависящая от выполнения плана
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса