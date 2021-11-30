Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Лен. области. Наши клиенты разрабатывают сайты, сервисы и приложения. Чтобы помочь им в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой.
Наша команда сегодня – это более, чем 700 инициативных и увлеченных сотрудников, около 100 из которых работает в московском офисе. И мы продолжаем расти.
Нам нужен опытный HR Generalist, который возьмет на себя ведение и улучшение HR-процессов московского офиса, а также поможет в организации комфортных условий работы для сотрудников.
Что ждать от этой позиции?
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Ответственность за все HR процессы в московском офисе
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Тесная работа с HR BP, находящимися в Санкт-Петербурге
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Работа по внутреннему HR бренду: организация внутренних и внешних ивентов и участия сотрудников в спортивных турнирах («Гонка героев», катание на сноубордах и многое другое), внутренние коммуникации
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Поддержание в московском офисе единой корпоративной культуры компании, трансляция ценностей компании, донесение видения и стратегии компании до сотрудников
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Помощь отделу рекрутинга, находящемуся в Санкт-Петербурге, по вакансиям московского офиса. Самостоятельное ведение некоторых вакансий
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Адаптация сотрудников, их дальнейшее развитие
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Участие в HR-брендинговых проектах, в том числе по работе с вузами
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Отслеживание трендов в HR и внедрение их в работу
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Периодическая помощь отделу кадрового делопроизводства
Наши ожидания:
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Опыт на аналогичной позиции в IT-компании с численностью от 50 человек
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Высшее образование в сфере менеджмента, психологии, социологии или экономики
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Хорошее знание ТК РФ и правовых нюансов
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Опыт в организации корпоративных мероприятий
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Навыки фасилитации и управления изменениями
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Успешный опыт найма и оценки кандидатов
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Умение писать тексты, грамотность, логичность изложения, использование информационного стиля, когда это необходимо
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Опыт в проведении адаптации сотрудников
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Готовность к периодическим коротким командировкам в Санкт-Петербург
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Уровень английского языка, достаточный для ведения переписки
Условия:
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Бесплатные обеды
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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