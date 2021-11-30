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HR Generalist

Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Лен. области. Наши клиенты разрабатывают сайты, сервисы и приложения. Чтобы помочь им в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой.

Наша команда сегодня – это более, чем 700 инициативных и увлеченных сотрудников, около 100 из которых работает в московском офисе. И мы продолжаем расти.

Нам нужен опытный HR Generalist, который возьмет на себя ведение и улучшение HR-процессов московского офиса, а также поможет в организации комфортных условий работы для сотрудников.

Москва
Полный день
з/п не указана
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Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Лен. области. Наши клиенты разрабатывают сайты, сервисы и приложения. Чтобы помочь им в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой.

Наша команда сегодня – это более, чем 700 инициативных и увлеченных сотрудников, около 100 из которых работает в московском офисе. И мы продолжаем расти.

Нам нужен опытный HR Generalist, который возьмет на себя ведение и улучшение HR-процессов московского офиса, а также поможет в организации комфортных условий работы для сотрудников.

Москва
Полный день
з/п не указана

Что ждать от этой позиции?

  • Ответственность за все HR процессы в московском офисе

  • Тесная работа с HR BP, находящимися в Санкт-Петербурге

  • Работа по внутреннему HR бренду: организация внутренних и внешних ивентов и участия сотрудников в спортивных турнирах («Гонка героев», катание на сноубордах и многое другое), внутренние коммуникации

  • Поддержание в московском офисе единой корпоративной культуры компании, трансляция ценностей компании, донесение видения и стратегии компании до сотрудников

  • Помощь отделу рекрутинга, находящемуся в Санкт-Петербурге, по вакансиям московского офиса. Самостоятельное ведение некоторых вакансий

  • Адаптация сотрудников, их дальнейшее развитие

  • Участие в HR-брендинговых проектах, в том числе по работе с вузами

  • Отслеживание трендов в HR и внедрение их в работу

  • Периодическая помощь отделу кадрового делопроизводства

Наши ожидания:

  • Опыт на аналогичной позиции в IT-компании с численностью от 50 человек

  • Высшее образование в сфере менеджмента, психологии, социологии или экономики

  • Хорошее знание ТК РФ и правовых нюансов

  • Опыт в организации корпоративных мероприятий

  • Навыки фасилитации и управления изменениями

  • Успешный опыт найма и оценки кандидатов

  • Умение писать тексты, грамотность, логичность изложения, использование информационного стиля, когда это необходимо

  • Опыт в проведении адаптации сотрудников

  • Готовность к периодическим коротким командировкам в Санкт-Петербург

  • Уровень английского языка, достаточный для ведения переписки

Условия:

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Бесплатные обеды

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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