Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Лен. области. Наши клиенты разрабатывают сайты, сервисы и приложения. Чтобы помочь им в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой.

Наша команда сегодня – это более, чем 700 инициативных и увлеченных сотрудников, около 100 из которых работает в московском офисе. И мы продолжаем расти.

Нам нужен опытный HR Generalist, который возьмет на себя ведение и улучшение HR-процессов московского офиса, а также поможет в организации комфортных условий работы для сотрудников.