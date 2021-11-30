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Финансы и юриспруденция

Специалист по управлению рисками

Мы в поисках Специалиста по управлению рисками.

В задачи отдела внутреннего контроля входит совершенствование деятельности компании через внедрение системы внутреннего контроля, развитие контрольной среды и риск-культуры, а также оценка рисков и слабых сторон бизнес-процессов, тестирование контрольных процедур и разработка рекомендаций по улучшению внутренних процессов компании.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана
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Мы в поисках Специалиста по управлению рисками.

В задачи отдела внутреннего контроля входит совершенствование деятельности компании через внедрение системы внутреннего контроля, развитие контрольной среды и риск-культуры, а также оценка рисков и слабых сторон бизнес-процессов, тестирование контрольных процедур и разработка рекомендаций по улучшению внутренних процессов компании.

Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Основные задачи

  • Определение и разработка комплекса аналитических процедур, методов анализа и оценки рисков

  • Определение контекста, идентификация рисков в деятельности компании

  • Анализ рисков, оценка рисков (качественная и количественная), моделирование рисков

  • Помощь в разработке методической и нормативной базы системы управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов и структурных подразделений

  • Контроль за предоставлением отчетности по рискам, формирование консолидированной отчетности по рискам (карты, реестры), мониторинг

Мы ожидаем

  • Опыт работы на аналогичной должности

  • Знание концепций COSO ERM, ISO 31000

  • Аналитические способности, навыки системного анализа, умение работать с большими объемами информации

  • Навыки внедрения системы управления рисками, проведения количественной и качественной оценки рисков

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.