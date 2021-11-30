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HR

Руководитель корпоративного университета

Мы ищем руководителя в команду HR, который усилит систему обучения и уверенно выстроит функцию T&D.

Основная задача - выстраивание системного подхода к обучению, создание из существующего подхода к обучению единого проекта корпоративного университета.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Мы ищем руководителя в команду HR, который усилит систему обучения и уверенно выстроит функцию T&D.

Основная задача - выстраивание системного подхода к обучению, создание из существующего подхода к обучению единого проекта корпоративного университета.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Вам предстоит:

  • Изучение потребностей компании в обучении, формирование планов и графиков общекорпоративного обучения
  • Создание систематизированной концепции корпоративного университета на базе LMS Teachbase
  • Развитие образовательного портала: выбор формата курсов, самостоятельное создание программ обучения, внутренних курсов, поддержка их в актуальном состоянии
  • Создание карты развития карьеры в компании, дерева развития компетенций, сотрудничество с руководителями и HRBP в актуализации
  • Сбор статистики по результатам обучений для поисков зон улучшений
  • Проведение внутренних тренингов или мастер-классов на актуальные темы

Что для нас важно:

  • Вы работали с аналогичными задачами в IT компании
  • У вас есть опыт создания или развития и поддержки корпоративного университета
  • Вы создавали или работали с карьерными уровнями
  • Обладаете технической грамотностью, способностью к быстрому самостоятельному изучению новых технологий
  • Умеете структурировать большие объемы информации, внимательны к деталям
  • Знаете основы педагогического дизайна и форматов e-learning
  • Есть опыт работы с LMS, создания курсов с нуля
  • Имеете навыки проведения тренингов по Soft Skills
  • Вы верстали курсы в Tilda или знаете как это делать

Про условия работы:

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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