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Финансы и юриспруденция

Младший программист 1С

Санкт-Петербург
Гибкий график
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Санкт-Петербург
Гибкий график
з/п не указана

Задачи на этой позиции

  • Доработка типовых и кастомизированных конфигураций на платформе 1С:Предприятие 8.3
  • Работа по техническому заданию (разработка и доработка отчётов, автоматизированных рабочих мест, печатных форм и др.)
  • Поиск и устранение ошибок пользователей

Наши ожидания от кандидатов

  • Опыт в разработке на базе платформы 1С:Предприятие 8.3 от 6 месяцев или пройденный комплексный курс по разработке на 1С
  • Базовые знания языка запросов и СКД
  • Интерес к программированию, к миру 1С, готовность к обучению и саморазвитию

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 12:00)
  • Гибридный формат работы
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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