Младший программист 1С

Задачи на этой позиции
- Доработка типовых и кастомизированных конфигураций на платформе 1С:Предприятие 8.3
- Работа по техническому заданию (разработка и доработка отчётов, автоматизированных рабочих мест, печатных форм и др.)
- Поиск и устранение ошибок пользователей
Наши ожидания от кандидатов
- Опыт в разработке на базе платформы 1С:Предприятие 8.3 от 6 месяцев или пройденный комплексный курс по разработке на 1С
- Базовые знания языка запросов и СКД
- Интерес к программированию, к миру 1С, готовность к обучению и саморазвитию
Про условия работы
- Официальное оформление, белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 12:00)
- Гибридный формат работы
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
-
Ежемесячная надбавка за некурение
-
ДМС + стоматология + офисный врач*
-
Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
-
50% оплата абонемента в фитнес-клуба
-
Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
-
Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
-
Офисный душ*
Про развитие
-
От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
-
Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
-
Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
-
Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
-
Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
-
Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
-
PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
Похожие вакансииСмотреть все
Менеджер по поддержке клиентов
Санкт-ПетербургФинансы и юриспруденция
Специалист по закупкам оборудования
Санкт-Петербург