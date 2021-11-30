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Frontend-разработка

Frontend-разработчик

В отделе DCIM открывается вакансия Frontend-разработчика

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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В отделе DCIM открывается вакансия Frontend-разработчика

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Задачи на этой позиции:

Мы разрабатываем в отделе информационные системы (DCIM и MMS системы) и сервисы для учета, визуализации и мониторинга инфраструктуры дата-центров, автоматизации бизнес-процессов. Мы предлагаем интересную вакансию, в рамках которой нужно будет выбрать фронтенд-фреймворки и усовершенствовать пользовательский интерфейс веб-приложений отдела для нормализации бизнес-процессов компании.

  • Разработка визуальной части и переписывание наших информационных систем DCIM и MMS (фронтенд) на новые фреймворки с использованием более гибких и масштабируемых решений.

  • Создание фронтенд-части для внутренних и внешних сервисов, инструментов компании. Примеры таких сервисов: “Алгоритм поиска кратчайшего пути для прокладки кабеля” и Looking Glass

  • Участие в проектировании API и архитектуре системы, создании принципов авторизации, разграничения прав и т.д.

  • Заниматься тестированием приложений

  • Настраивать мониторинг производительности и выявления ошибок

  • Устранять найденные ошибки в коде

  • Работать в команде с разработчиками бэкенда, обмениваться опытом и совершенствовать свои навыки

  • Участвовать в формировании релизов программного обеспечения и составлении релизного плана

  • Вести проектную документацию во внутренней базе знаний

  • Участвовать в планировании спринтов

Ожидания от кандидата:

  • Отличное знание работы клиентской части работы приложения (HTML/CSS/JS/JQuery)

  • Хорошие знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; CORS; REST/RPC; основные подходы к авторизации пользователей и т.д.)

  • Опыт проектирования адаптивной верстки для мобильных устройств

  • Опыт работы со следующими технологиями: Node.js, Gulp, Pug, Bootstrap. Линтеры: eslint, stylelint

  • Angular/Vue/React (допустимо, если знаете что-то одно)

  • LESS

  • Typescript

  • Уверенная работа с Git

  • Опыт работы в команде

  • Понимание базовых принципов работы с Docker и опыт разработки приложений в контейнерах

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.