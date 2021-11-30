Frontend-разработчик

В отделе DCIM открывается вакансия Frontend-разработчика
Задачи на этой позиции:
Мы разрабатываем в отделе информационные системы (DCIM и MMS системы) и сервисы для учета, визуализации и мониторинга инфраструктуры дата-центров, автоматизации бизнес-процессов. Мы предлагаем интересную вакансию, в рамках которой нужно будет выбрать фронтенд-фреймворки и усовершенствовать пользовательский интерфейс веб-приложений отдела для нормализации бизнес-процессов компании.
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Разработка визуальной части и переписывание наших информационных систем DCIM и MMS (фронтенд) на новые фреймворки с использованием более гибких и масштабируемых решений.
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Создание фронтенд-части для внутренних и внешних сервисов, инструментов компании. Примеры таких сервисов: “Алгоритм поиска кратчайшего пути для прокладки кабеля” и Looking Glass
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Участие в проектировании API и архитектуре системы, создании принципов авторизации, разграничения прав и т.д.
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Заниматься тестированием приложений
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Настраивать мониторинг производительности и выявления ошибок
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Устранять найденные ошибки в коде
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Работать в команде с разработчиками бэкенда, обмениваться опытом и совершенствовать свои навыки
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Участвовать в формировании релизов программного обеспечения и составлении релизного плана
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Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
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Участвовать в планировании спринтов
Ожидания от кандидата:
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Отличное знание работы клиентской части работы приложения (HTML/CSS/JS/JQuery)
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Хорошие знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; CORS; REST/RPC; основные подходы к авторизации пользователей и т.д.)
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Опыт проектирования адаптивной верстки для мобильных устройств
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Опыт работы со следующими технологиями: Node.js, Gulp, Pug, Bootstrap. Линтеры: eslint, stylelint
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Angular/Vue/React (допустимо, если знаете что-то одно)
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LESS
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Typescript
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Уверенная работа с Git
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Опыт работы в команде
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Понимание базовых принципов работы с Docker и опыт разработки приложений в контейнерах
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса