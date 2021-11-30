Frontend-разработчик

Задачи на этой позиции:

Мы разрабатываем в отделе информационные системы (DCIM и MMS системы) и сервисы для учета, визуализации и мониторинга инфраструктуры дата-центров, автоматизации бизнес-процессов. Мы предлагаем интересную вакансию, в рамках которой нужно будет выбрать фронтенд-фреймворки и усовершенствовать пользовательский интерфейс веб-приложений отдела для нормализации бизнес-процессов компании.

Разработка визуальной части и переписывание наших информационных систем DCIM и MMS (фронтенд) на новые фреймворки с использованием более гибких и масштабируемых решений.

Создание фронтенд-части для внутренних и внешних сервисов, инструментов компании. Примеры таких сервисов: “Алгоритм поиска кратчайшего пути для прокладки кабеля” и Looking Glass

Участие в проектировании API и архитектуре системы, создании принципов авторизации, разграничения прав и т.д.

Заниматься тестированием приложений

Настраивать мониторинг производительности и выявления ошибок

Устранять найденные ошибки в коде

Работать в команде с разработчиками бэкенда, обмениваться опытом и совершенствовать свои навыки

Участвовать в формировании релизов программного обеспечения и составлении релизного плана

Вести проектную документацию во внутренней базе знаний

Участвовать в планировании спринтов

Ожидания от кандидата:

Отличное знание работы клиентской части работы приложения (HTML/CSS/JS/JQuery)

Хорошие знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; CORS; REST/RPC; основные подходы к авторизации пользователей и т.д.)

Опыт проектирования адаптивной верстки для мобильных устройств

Опыт работы со следующими технологиями: Node.js, Gulp, Pug, Bootstrap. Линтеры: eslint, stylelint

Angular/Vue/React (допустимо, если знаете что-то одно)

LESS

Typescript

Уверенная работа с Git

Опыт работы в команде

Понимание базовых принципов работы с Docker и опыт разработки приложений в контейнерах

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса