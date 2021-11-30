Руководитель ОТК

Контроль, выявление, документирование и решение проблем совместимости комплектующих и программного обеспечения

Эксплуатационный контроль оборудования, выявление и решение проблем, возникающих в ходе эксплуатации

Общение с производителями по техническим и организационным вопросам, связанным с выбором, тестированием и эксплуатацией оборудования