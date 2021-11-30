HRBP / HR-бизнес партнер

Работа в HR департаменте Selectel — это:
- Большая степень самостоятельности, широкая зона ответственности, по факту роль hrd по выделенным подразделениям.
- Партнёрские отношения с руководителями подразделений.
- Работа с задачами, требующими нестандартных решений. Мы открыты и гибки для новых инициатив и креатива.
- Инвестиция в профессиональное развитие. Компания с хорошей репутацией и статусом на рынке, не потерявшая дух стартапа, — место, где можно реализовать свои смелые идеи и пользоваться при этом всеми достоинствами сильной команды.
Задачи на этой позиции:
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Ответственность за все HR-процессы выделенных подразделений.
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Превентивная работа по выявлению рисков и предотвращению появления возможных конфликтных ситуаций с сотрудниками.
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Налаживание связи HR команд (рекрутинг, обучение, HR-бренд, КДП) с бизнес-целями своих подразделений для эффективной работы.
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Сопровождение организационных изменений.
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Участие в составлении бюджета на персонал, ежегодное формирование ФОТа курируемых подразделений, контроль его соблюдения и актуализация.
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Участие в разработке и совершенствовании систем мотивации сотрудников.
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Решение точечных и системных задач, связанных с развитием сотрудников, выгоранием, удержанием, конфликтами и т.д.
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Организация процессов ежегодного ревью по выделенным подразделениям.
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Регулярный анализ текучести персонала.
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Участие в проектах работы с ВУЗами.
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Проведение выходных интервью и анализ полученных результатов.
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Участие в развитии HR-бренда.
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Опыт работы от года в аналогичной должности с численностью курируемых подразделений не менее 100 человек.
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Экспертиза в рекрутинге, адаптации, обучении, мотивации и других HR-направлениях.
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Хорошее знание ТК РФ и правовых нюансов.
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Очень важно: проактивный подход, умение увидеть проблему до того, как она наступит, предложить варианты решения и самостоятельно решить её.
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Умение смотреть на вопросы через призму их влияния на бизнес, инициировать правильные действия.
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Аналитические навыки: умение увидеть системные проблемы, закономерности, сформулировать выводы и предложения по дальнейшему развитию.
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Готовность к командировкам в г. Москву.
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Официальное оформление, белая зарплата.
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев.
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Бесплатные обеды и кофе-брейки.
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00).
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже).
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса