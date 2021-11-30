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HRBP / HR-бизнес партнер

Санкт-Петербург
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Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Работа в HR департаменте Selectel — это:

  • Большая степень самостоятельности, широкая зона ответственности, по факту роль hrd по выделенным подразделениям.
  • Партнёрские отношения с руководителями подразделений.
  • Работа с задачами, требующими нестандартных решений. Мы открыты и гибки для новых инициатив и креатива.
  • Инвестиция в профессиональное развитие. Компания с хорошей репутацией и статусом на рынке, не потерявшая дух стартапа, — место, где можно реализовать свои смелые идеи и пользоваться при этом всеми достоинствами сильной команды.

Задачи на этой позиции:

  • Ответственность за все HR-процессы выделенных подразделений.

  • Превентивная работа по выявлению рисков и предотвращению появления возможных конфликтных ситуаций с сотрудниками.

  • Налаживание связи HR команд (рекрутинг, обучение, HR-бренд, КДП) с бизнес-целями своих подразделений для эффективной работы.

  • Сопровождение организационных изменений.

  • Участие в составлении бюджета на персонал, ежегодное формирование ФОТа курируемых подразделений, контроль его соблюдения и актуализация.

  • Участие в разработке и совершенствовании систем мотивации сотрудников.

  • Решение точечных и системных задач, связанных с развитием сотрудников, выгоранием, удержанием, конфликтами и т.д.

  • Организация процессов ежегодного ревью по выделенным подразделениям.

  • Регулярный анализ текучести персонала.

  • Участие в проектах работы с ВУЗами.

  • Проведение выходных интервью и анализ полученных результатов.

  • Участие в развитии HR-бренда.

Наши ожидания:

  • Опыт работы от года в аналогичной должности с численностью курируемых подразделений не менее 100 человек.

  • Экспертиза в рекрутинге, адаптации, обучении, мотивации и других HR-направлениях.

  • Хорошее знание ТК РФ и правовых нюансов.

  • Очень важно: проактивный подход, умение увидеть проблему до того, как она наступит, предложить варианты решения и самостоятельно решить её.

  • Умение смотреть на вопросы через призму их влияния на бизнес, инициировать правильные действия.

  • Аналитические навыки: умение увидеть системные проблемы, закономерности, сформулировать выводы и предложения по дальнейшему развитию.

  • Готовность к командировкам в г. Москву.

Условия:

  • Официальное оформление, белая зарплата.

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев.

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки.

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00).

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже).

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.