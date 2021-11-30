HRBP / HR-бизнес партнер

Работа в HR департаменте Selectel — это:

Задачи на этой позиции:

Участие в проектах работы с ВУЗами.

Решение точечных и системных задач, связанных с развитием сотрудников, выгоранием, удержанием, конфликтами и т.д.

Участие в разработке и совершенствовании систем мотивации сотрудников.

Участие в составлении бюджета на персонал, ежегодное формирование ФОТа курируемых подразделений, контроль его соблюдения и актуализация.

Налаживание связи HR команд (рекрутинг, обучение, HR-бренд, КДП) с бизнес-целями своих подразделений для эффективной работы.

Превентивная работа по выявлению рисков и предотвращению появления возможных конфликтных ситуаций с сотрудниками.

Ответственность за все HR-процессы выделенных подразделений.

Опыт работы от года в аналогичной должности с численностью курируемых подразделений не менее 100 человек.

Экспертиза в рекрутинге, адаптации, обучении, мотивации и других HR-направлениях.

Хорошее знание ТК РФ и правовых нюансов.

Очень важно: проактивный подход, умение увидеть проблему до того, как она наступит, предложить варианты решения и самостоятельно решить её.

Умение смотреть на вопросы через призму их влияния на бизнес, инициировать правильные действия.

Аналитические навыки: умение увидеть системные проблемы, закономерности, сформулировать выводы и предложения по дальнейшему развитию.