Менеджер по оплате в команду поддержки клиентов

Мы ценим инициативность, даем возможность для реализации идей по улучшению и оптимизации работы. Работа с различными задачами как техническими, коммуникативными, аналитическими
На этой позиции вам предстоит решать следующие задачи
- Консультировать заказчиков (по телефону, через тикет-систему и электронную почту)
- Обрабатывать запросы от заказчиков, связанных с вопросами: пополнения баланса и оплаты услуг, формирования и предоставления отчетных и иных документов, условий договора, регистрации на сайте и получения доступа к панели управления услугами
- Работать с обратной связью от клиентов по вопросам оплаты услуг, функционалу панели управления услугами и иным вопросам отдела
- Участвовать в подготовке оригиналов первичных бухгалтерских документов для их последующего предоставления заказчикам
- Работать с отправкой бухгалтерских документов в системе электронного документооборота
- Проводить сверку взаиморасчетов с заказчиками по данным учета 1С
- Контролировать правильность функционирования корпоративных информационных систем при выполнении задач отдела и взаимодействовать с проектными командами
- Вести активную работу с биллинговой системой
- Взаимодействовать с поддержкой платежных систем для решения вопросов клиентов компании
Наши ожидания от кандидатов
- Опыт работы на аналогичной позиции
- Хорошие навыки устной и письменной коммуникации как на русском, так и на английском языке
- Знание основ финансового и хозяйственного законодательства, основ делопроизводства и документооборота
- Умение работать в режиме многозадачности и хорошие навыки тайм-менеджмента
- Аналитический склад ума, готовность к работе с большими объёмами информации
- Высокий уровень самостоятельности
- Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия
Про условия работы
- Официальное оформление, белая зарплата
- Ежемесячная премия по KPI
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 11:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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