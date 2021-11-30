Менеджер по оплате в команду поддержки клиентов

Мы ценим инициативность, даем возможность для реализации идей по улучшению и оптимизации работы. Работа с различными задачами как техническими, коммуникативными, аналитическими

На этой позиции вам предстоит решать следующие задачи

Консультировать заказчиков (по телефону, через тикет-систему и электронную почту)

Обрабатывать запросы от заказчиков, связанных с вопросами: пополнения баланса и оплаты услуг, формирования и предоставления отчетных и иных документов, условий договора, регистрации на сайте и получения доступа к панели управления услугами

Работать с обратной связью от клиентов по вопросам оплаты услуг, функционалу панели управления услугами и иным вопросам отдела

Участвовать в подготовке оригиналов первичных бухгалтерских документов для их последующего предоставления заказчикам

Работать с отправкой бухгалтерских документов в системе электронного документооборота

Проводить сверку взаиморасчетов с заказчиками по данным учета 1С

Контролировать правильность функционирования корпоративных информационных систем при выполнении задач отдела и взаимодействовать с проектными командами

Вести активную работу с биллинговой системой

Взаимодействовать с поддержкой платежных систем для решения вопросов клиентов компании

Наши ожидания от кандидатов

Опыт работы на аналогичной позиции

Хорошие навыки устной и письменной коммуникации как на русском, так и на английском языке

Знание основ финансового и хозяйственного законодательства, основ делопроизводства и документооборота

Умение работать в режиме многозадачности и хорошие навыки тайм-менеджмента

Аналитический склад ума, готовность к работе с большими объёмами информации

Высокий уровень самостоятельности

Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия

Про условия работы

Официальное оформление, белая зарплата

Ежемесячная премия по KPI

Релокационный бонус при переезде

Бесплатные обеды и кофе-брейки

Гибкое начало рабочего дня (с 9:00 до 11:00)

10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач*

Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуба

Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

Офисный душ*

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса