Стажер UX исследователь / Специалист поддержки исследований

Вам предстоит:

Рекрутировать респондентов на интервью и UX-исследования по разным каналам: внутренней базе клиентов, телефону, в мессенджерах, социальных сетях и т.д.

Поддерживать процесс организации исследований для коллег из продуктовых команд, которые проводят исследования самостоятельно: написание гайдов, шаблонов, рассылка вознаграждений респондентам и т.д.

Поддерживать и пополнять базу знаний исследований, а также участвовать в инициативах по ее улучшению