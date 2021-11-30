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UX

Стажер UX исследователь / Специалист поддержки исследований

Отдел исследований клиентского опыта Selectel ищет специалиста поддержки исследований. Главная задача специалиста - помочь нашим коллегам из продуктовых команд в организационных процессах, связанных с пользовательскими исследованиями, начиная от рекрутинга респондентов на интервью и заканчивая поддержанием базы знаний исследований.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Отдел исследований клиентского опыта Selectel ищет специалиста поддержки исследований. Главная задача специалиста - помочь нашим коллегам из продуктовых команд в организационных процессах, связанных с пользовательскими исследованиями, начиная от рекрутинга респондентов на интервью и заканчивая поддержанием базы знаний исследований.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Вам предстоит:

  • Рекрутировать респондентов на интервью и UX-исследования по разным каналам: внутренней базе клиентов, телефону, в мессенджерах, социальных сетях и т.д.

  • Поддерживать процесс организации исследований для коллег из продуктовых команд, которые проводят исследования самостоятельно: написание гайдов, шаблонов, рассылка вознаграждений респондентам и т.д.

  • Поддерживать и пополнять базу знаний исследований, а также участвовать в инициативах по ее улучшению

  • При желании - дальнейшее развитие в продуктовых исследованиях

Что важно:

  • Понимание специфики пользовательских исследований

  • Самостоятельность и организованность

  • Коммуникативные навыки

  • Готовность к рутинным задачам, методичность.

Плюсами будут:

  • Понимание предметной области IT

  • Опыт работы в Confluence, Jira

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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