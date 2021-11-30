Тестировщик веб-приложений/QA Manual Engineer (web)

В Selectel мы предоставляем серверы для любых задач. Сейчас наша компания лидер рынка Bare Metal, и у нас есть большие планы по дальнейшему росту. Поэтому мы ищем тестировщика веб-приложений для развития одного из наших ключевых продуктов — Выделенные серверы.
Выделенные серверы — сервис, который позволяет нашим клиентам пользоваться всеми ресурсами физических серверов. При этом клиент получает не только железный сервер, но и сети — локальную и интернет, а мы обеспечиваем их надежную работу. Это как каршеринг. Если раньше ты покупал машину, сам ее обслуживал, мыл и заправлял, то теперь ты нажимаешь несколько кнопок в смартфоне и пользуешься автомобилем как сервисом, а все хлопоты берет на себя провайдер.
Вместе с командой вы будете работать над разработкой новых фичей, принимать участие в создании единой экосистемы пользовательского опыта.
Чем вам предстоит заниматься
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Составлять чек-листы, тест-кейсы и другие виды тестовой документации
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Проводить ручное тестирование веб-приложений
Мы ждем, что у вас есть
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Опыт тестирования пользовательского интерфейса в продуктовой разработке не менее 3 лет
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Опыт разработки автоматических тестов (Selenium/Playwright)
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Опыт ведения тестовой документации (Testrail/TestOps/TestIT)
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Знание JavaScript, TypeScript, CSS, HTML
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Умение работать с API (Postman, cURL)
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Умение работать со снифферами (Charles/Fiddler)
Дополнительными плюсами будут
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Опыт работы с инструментами CI (Jenkins/GitLab CI)
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Знакомство с фреймворками AngularJS/Angular
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Знание и опыт работы с Jest, Playwright, Mocha, Chai, Sinon
Почему в нашей команде здорово работать
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Вы будете принимать участие в разработке одного из самых крупных Bare Metal продуктов в России
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Понятное и гибкое взаимодействие в команде: чёткая постановка задач, свобода в выборе решений, качественная обратная связь между всеми участниками процесса
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Спокойная обстановка, располагающая к сосредоточенной работе
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Возможность развития в автоматизации тестирования
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Бесплатные обеды
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса