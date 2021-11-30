Golang-разработчик

Selectel - это ведущий провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров. Мы предлагаем комплексные решения для разных категорий бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций.Ни одна сложная система не может обойтись без механизмов разграничения доступа. Основной задачей команды IAM (Identity & Access Management) является предоставление таких механизмов.Команда IAM занимается созданием и развитием сервисов, которые управляют доступом и аутентификацией. Мы строим новую систему централизованного управления пользователями и их правами и интегрируем ее во все сервисы облачной платформы Selectel.
На этой позиции вы будете:
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Участвовать в проектировании архитектуры сервисов аутентификации и авторизации
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Проектировать и реализовывать новые облачные сервисы IAM
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Обеспечивать масштабирование и отказоустойчивость наших сервисов
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Интегрировать IAM с другими сервисами внутреннего облака
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Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде
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Предлагать и отстаивать свои идеи и предложения по изменению текущих процессов
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90% Go + 10% Python (Pytest Функциональные тесты API)
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Проводить review кода
От вас мы ожидаем:
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Опыт программирования на Go/Python
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Опыт написания unit и функциональных тестов
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Знание принципов построения распределенных систем (CAP etc)
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Опыт работы с ОС семейства Linux
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Опыт работы с системой контроля версий Git
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Желание смело пробовать новое
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Владение английским на уровне, достаточном для чтения и написания документации
Вашими плюсами будет:
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Собственные opensource проекты или участие в opensource проектах в любой роли
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Опыт работы с OpenStack
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Опыт работы с Jira, Gitlab, Sentry
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Опыт работы и понимание принципов CI/CD
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Опыт работы с Docker.
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Опыт работы с Clickhouse, Redis, Consul
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Понимание принципов работы современных IAM-систем
На собеседовании мы обсудим:
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Технологии, с которыми вам приходилось работать
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Ваш опыт разработки на Go/Python и задачи, которые вы решали на этих языках
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Понимание и опыт применения современных методологий разработки: ревью кода, автоматизация тестирования и деплоя кода в тестовые среды
Про условия работы
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Бесплатные обеды
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Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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