Golang-разработчик

Selectel - это ведущий провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров. Мы предлагаем комплексные решения для разных категорий бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций.Ни одна сложная система не может обойтись без механизмов разграничения доступа. Основной задачей команды IAM (Identity & Access Management) является предоставление таких механизмов.Команда IAM занимается созданием и развитием сервисов, которые управляют доступом и аутентификацией. Мы строим новую систему централизованного управления пользователями и их правами и интегрируем ее во все сервисы облачной платформы Selectel.