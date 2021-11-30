Поиск
Backend-разработка

Golang-разработчик

Selectel - это ведущий провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров. Мы предлагаем комплексные решения для разных категорий бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций.Ни одна сложная система не может обойтись без механизмов разграничения доступа. Основной задачей команды IAM (Identity & Access Management) является предоставление таких механизмов.Команда IAM занимается созданием и развитием сервисов, которые управляют доступом и аутентификацией. Мы строим новую систему централизованного управления пользователями и их правами и интегрируем ее во все сервисы облачной платформы Selectel.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
Откликнуться Откликнуться на

Selectel - это ведущий провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров. Мы предлагаем комплексные решения для разных категорий бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций.Ни одна сложная система не может обойтись без механизмов разграничения доступа. Основной задачей команды IAM (Identity & Access Management) является предоставление таких механизмов.Команда IAM занимается созданием и развитием сервисов, которые управляют доступом и аутентификацией. Мы строим новую систему централизованного управления пользователями и их правами и интегрируем ее во все сервисы облачной платформы Selectel.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

На этой позиции вы будете:

  • Участвовать в проектировании архитектуры сервисов аутентификации и авторизации

  • Проектировать и реализовывать новые облачные сервисы IAM

  • Обеспечивать масштабирование и отказоустойчивость наших сервисов

  • Интегрировать IAM с другими сервисами внутреннего облака

  • Писать код, соответствующий стандартам, принятым в команде

  • Предлагать и отстаивать свои идеи и предложения по изменению текущих процессов

  • 90% Go + 10% Python (Pytest Функциональные тесты API)

  • Проводить review кода

От вас мы ожидаем:

  • Опыт программирования на Go/Python

  • Опыт написания unit и функциональных тестов

  • Знание принципов построения распределенных систем (CAP etc)

  • Опыт работы с ОС семейства Linux

  • Опыт работы с системой контроля версий Git

  • Желание смело пробовать новое

  • Владение английским на уровне, достаточном для чтения и написания документации

Вашими плюсами будет:

  • Собственные opensource проекты или участие в opensource проектах в любой роли

  • Опыт работы с OpenStack

  • Опыт работы с Jira, Gitlab, Sentry

  • Опыт работы и понимание принципов CI/CD

  • Опыт работы с Docker.

  • Опыт работы с Clickhouse, Redis, Consul

  • Понимание принципов работы современных IAM-систем

На собеседовании мы обсудим:

  • Технологии, с которыми вам приходилось работать

  • Ваш опыт разработки на Go/Python и задачи, которые вы решали на этих языках

  • Понимание и опыт применения современных методологий разработки: ревью кода, автоматизация тестирования и деплоя кода в тестовые среды

Про условия работы

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Бесплатные обеды

  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Смотреть все
Backend-разработка

Python-разработчик в команду клиентских сервисов

Санкт-Петербург

Backend-разработка

Python-разработчик в команду биллинговой платформы

Санкт-Петербург

Смотреть все

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на jobs@selectel.ru или HeadHunter.