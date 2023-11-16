Frontend-разработка

Frontend-разработчик(Angular) в Команду Облачных баз данных

Мы в поисках Frontend-разработчика(Angular) в команду Облачных баз данных!

Облачные базы данных (Managed Databases, DBaaS) – это СУБД, размещенные на мощностях облачной платформы Selectel, создание, настройка, обслуживание, резервное копирование и отказоустойчивость которых обеспечивается DBAAS.
Сервис позволяет быстро разворачивать надежные, масштабируемые и отказоустойчивые кластеры баз данных в облаке.

В команде Тим лид, 1 fronetnd-разработчик, backend-разработчики, UX-дизайнер, QA, системные администраторы. Команда сама решает какие технологии и подходы следует применить для достижения лучшего результата.

Стэк: Angular 15, AngularJS 1.7, Typescript, Ant (Ng-zorro), Elf, ESLint, Playwright.

Санкт-Петербург
Гибкий
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Мы в поисках Frontend-разработчика(Angular) в команду Облачных баз данных!

Облачные базы данных (Managed Databases, DBaaS) – это СУБД, размещенные на мощностях облачной платформы Selectel, создание, настройка, обслуживание, резервное копирование и отказоустойчивость которых обеспечивается DBAAS.
Сервис позволяет быстро разворачивать надежные, масштабируемые и отказоустойчивые кластеры баз данных в облаке.

В команде Тим лид, 1 fronetnd-разработчик, backend-разработчики, UX-дизайнер, QA, системные администраторы. Команда сама решает какие технологии и подходы следует применить для достижения лучшего результата.

Стэк: Angular 15, AngularJS 1.7, Typescript, Ant (Ng-zorro), Elf, ESLint, Playwright.

Санкт-Петербург
Гибкий

Основные задачи

  • Проектировать архитектуру и разрабатывать новые фичи в интерфейсах продукта
  • Создавать и поддерживать панель управления облака Selectel
  • Отвечать за надежность и производительность интерфейсов, настраивать мониторинг ошибок
  • Участвовать развитии продукта и настраивать сбор продуктовых метрик из интерфейса
  • Писать unit тесты на новые фичи, помогать тестировщикам в автоматизации регрессионного тестирования существующих фич
  • Работать в кросс-функциональной команде, участвовать в code review, обмениваться опытом и совершенствовать свои навыки
  • Вести проектную документацию во внутренней базе знаний

Мы ожидаем

  • Уверенное владение HTML, CSS, Javascript, TypeScript
  • Умение пользоваться CSS препроцессорами: less, scss, stylus
  • Опыт разработки на Angular
  • Опыт написания unit тестов
  • Опыт работы с Git
  • Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST/RPC, Websocket)
  • Умение разбираться в чужом коде, опыт командной разработки, навыки code review
  • Понимание, как устроена современная архитектура веб приложений, понимание принципов работы его отдельных составляющих

Будет плюсом

  • Опыт работы с AngularJS
  • Умение настраивать окружение, сборку проектов (Webpack, NPM Scripts) и CI/CD

Про условия

  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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Резюме также можно прислать на HeadHunter.