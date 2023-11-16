Frontend-разработчик(Angular) в Команду Облачных баз данных

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Мы в поисках Frontend-разработчика(Angular) в команду Облачных баз данных!
Облачные базы данных (Managed Databases, DBaaS) – это СУБД, размещенные на мощностях облачной платформы Selectel, создание, настройка, обслуживание, резервное копирование и отказоустойчивость которых обеспечивается DBAAS.
Сервис позволяет быстро разворачивать надежные, масштабируемые и отказоустойчивые кластеры баз данных в облаке.
В команде Тим лид, 1 fronetnd-разработчик, backend-разработчики, UX-дизайнер, QA, системные администраторы. Команда сама решает какие технологии и подходы следует применить для достижения лучшего результата.
Стэк: Angular 15, AngularJS 1.7, Typescript, Ant (Ng-zorro), Elf, ESLint, Playwright.
Санкт-Петербург
Гибкий
Основные задачи
- Проектировать архитектуру и разрабатывать новые фичи в интерфейсах продукта
- Создавать и поддерживать панель управления облака Selectel
- Отвечать за надежность и производительность интерфейсов, настраивать мониторинг ошибок
- Участвовать развитии продукта и настраивать сбор продуктовых метрик из интерфейса
- Писать unit тесты на новые фичи, помогать тестировщикам в автоматизации регрессионного тестирования существующих фич
- Работать в кросс-функциональной команде, участвовать в code review, обмениваться опытом и совершенствовать свои навыки
- Вести проектную документацию во внутренней базе знаний
Мы ожидаем
- Уверенное владение HTML, CSS, Javascript, TypeScript
- Умение пользоваться CSS препроцессорами: less, scss, stylus
- Опыт разработки на Angular
- Опыт написания unit тестов
- Опыт работы с Git
- Знания клиент-серверного взаимодействия (HTTP/HTTPS; REST/RPC, Websocket)
- Умение разбираться в чужом коде, опыт командной разработки, навыки code review
- Понимание, как устроена современная архитектура веб приложений, понимание принципов работы его отдельных составляющих
Будет плюсом
- Опыт работы с AngularJS
- Умение настраивать окружение, сборку проектов (Webpack, NPM Scripts) и CI/CD
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- Современный офис в 10 минутах пешком от м. Московские ворота и своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач*
- Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
- Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
- Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
- Офисный душ*
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
- Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
- Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
- PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса