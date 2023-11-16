Frontend-разработчик(Angular) в Команду Облачных баз данных

Мы в поисках Frontend-разработчика(Angular) в команду Облачных баз данных!

Облачные базы данных (Managed Databases, DBaaS) – это СУБД, размещенные на мощностях облачной платформы Selectel, создание, настройка, обслуживание, резервное копирование и отказоустойчивость которых обеспечивается DBAAS.

Сервис позволяет быстро разворачивать надежные, масштабируемые и отказоустойчивые кластеры баз данных в облаке.

В команде Тим лид, 1 fronetnd-разработчик, backend-разработчики, UX-дизайнер, QA, системные администраторы. Команда сама решает какие технологии и подходы следует применить для достижения лучшего результата.

Стэк: Angular 15, AngularJS 1.7, Typescript, Ant (Ng-zorro), Elf, ESLint, Playwright.