IT Recruiter

Число сотрудников Selectel растет вместе с бизнесом. Приглашаем опытного рекрутера, прокачавшего навыки поиска и оценки сотрудников, для участия в развитиии одного из крупнейших облачных провайдеров в России.

Selectel — не просто провайдер инфраструктуры, но и полноценный разработчик современных облачных решений. Поэтому мы постоянно в поиске талантливых программистов, админов, продакт-менеджеров и не только.

Если вакансия покажется вам интересной, пожалуйста, напишите в сопроводительном письме, почему вам хотелось бы получить эту позицию и почему вы нам подходите.