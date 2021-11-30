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Back office

Руководитель административно-хозяйственного отдела

Привет! Административно-хозяйственный отдел Selectel в поиске руководителя в офисы на ул. Цветочной.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана
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Привет! Административно-хозяйственный отдел Selectel в поиске руководителя в офисы на ул. Цветочной.

Санкт-Петербург
Полный день
з/п не указана

Задачи:

  • Руководство сотрудниками административно-хозяйственного отдела (постановка задач, контроль выполнения)
  • Систематизация процессов в отделе
  • Участие в разработке, планировании и контроле бюджета
  • Организация проведения мелкого ремонта помещений, контроль качества выполнения ремонтных работ
  • Контроль материально-технического обеспечения структурных подразделений Общества
  • Наблюдение за сохранностью имущества компании и проведение его своевременного ремонта
  • Организация хозяйственного обслуживания совещаний, конференций, семинаров и других мероприятий
  • Обеспечение хозяйственного обслуживания в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и помещений, в которых расположены подразделения компании
  • Контроль рационального расходования материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей
  • Организация и контроль работ по благоустройству, озеленению и уборке территории, фасадов зданий и других помещений компании
  • Заключение договоров поставок и оказания услуг, контроль их исполнения
  • Организация и участие в закупках продовольственных товаров, питьевой воды, мебели, хозяйственных товаров, оборудования, типографской продукции, средств индивидуальной защиты, техники и электрооборудования
  • Проведение тендеров при выборе поставщика товаров и услуг, осуществление мониторинга рынка. Подготовка тендерной документации
  • Учет товарно-материальных ценностей, участие в инвентаризации
  • Курирование и контроль сотрудников клининговой компании (уборщицы, подсобные рабочие)
Условия:

  • Официальное оформление, белая зарплата

  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

  • Релокационный бонус при переезде

  • Фиксированный график: с 08:00 до 17:00 с понедельника по пятницу

  • Бесплатные обеды и кофе-брейки

  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение

  • ДМС + стоматология + офисный врач*

  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога

  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуба

  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)

  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе

  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка

  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks

  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру

  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)

  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале

  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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