Руководитель административно-хозяйственного отдела

Задачи:

Официальное оформление, белая зарплата

Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев

Релокационный бонус при переезде

Фиксированный график: с 08:00 до 17:00 с понедельника по пятницу

Бесплатные обеды и кофе-брейки