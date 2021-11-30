Руководитель административно-хозяйственного отдела

Привет! Административно-хозяйственный отдел Selectel в поиске руководителя в офисы на ул. Цветочной.
Задачи:
- Руководство сотрудниками административно-хозяйственного отдела (постановка задач, контроль выполнения)
- Систематизация процессов в отделе
- Участие в разработке, планировании и контроле бюджета
- Организация проведения мелкого ремонта помещений, контроль качества выполнения ремонтных работ
- Контроль материально-технического обеспечения структурных подразделений Общества
- Наблюдение за сохранностью имущества компании и проведение его своевременного ремонта
- Организация хозяйственного обслуживания совещаний, конференций, семинаров и других мероприятий
- Обеспечение хозяйственного обслуживания в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и помещений, в которых расположены подразделения компании
- Контроль рационального расходования материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей
- Организация и контроль работ по благоустройству, озеленению и уборке территории, фасадов зданий и других помещений компании
- Заключение договоров поставок и оказания услуг, контроль их исполнения
- Организация и участие в закупках продовольственных товаров, питьевой воды, мебели, хозяйственных товаров, оборудования, типографской продукции, средств индивидуальной защиты, техники и электрооборудования
- Проведение тендеров при выборе поставщика товаров и услуг, осуществление мониторинга рынка. Подготовка тендерной документации
- Учет товарно-материальных ценностей, участие в инвентаризации
- Курирование и контроль сотрудников клининговой компании (уборщицы, подсобные рабочие)
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Официальное оформление, белая зарплата
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Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
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Релокационный бонус при переезде
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Фиксированный график: с 08:00 до 17:00 с понедельника по пятницу
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса