Специалист склада (пгт Дубровка)

Ищем коллегу в команду сборки и обслуживания серверного оборудования
Основные задачи на этой позиции:
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Погрузо-разгрузочные работы
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Распаковка оборудования
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Комплектация товара по накладным
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Участие в инвентаризациях
Мы ожидаем, что у вас есть
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Опыт работы на складе
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Опыт работы с 1С и таблицами
Про условия работы:
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Официальное оформление, белая зарплата
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График работы: пятидневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00
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Бесплатные обеды и кофе-брейки
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Полугодовая премия по результатам работы
Про здоровье и спорт
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Ежемесячная надбавка за некурение
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ДМС + стоматология + офисный врач*
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Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
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50% оплата абонемента в фитнес-клуба
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Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
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Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
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Офисный душ*
Про развитие
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От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
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Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
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Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
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Онлайн-библиотека Alpina Digital
Про досуг
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Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
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Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
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PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис
*пока что только для питерского офиса
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